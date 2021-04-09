撰文： 王瑩 最後更新日期： 2021-04-09 13:00

世界衞生組織（WHO）上周二（3月30日）發布了全球新冠病毒中國部份的溯源報告，是為1月14日至2月10日中國－世界衞生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組在中國武漢進行的溯源調查結果。報告共120頁，包括溯源調查基本結論，在流行病學、分子流行病學、動物與環境研究等方面的研究方法和結論，以及新冠病毒四種傳播路徑的假設分析。

世衞的報告發布後，中國外交部隨即以答記者問的形式表態，稱「中方為專家組在武漢的順利工作提供了必要協助，充分體現了中方開放、透明、負責任的態度」，「溯源是科學問題，將溯源問題政治化的行徑只會嚴重阻礙全球溯源合作」，並呼籲「溯源應在多國多地開展」。

自去年疫情爆發以來，有關「疫情源自中國」、「中國不願配合世衞調查」的聲音不斷。（資料圖片）

自去年疫情爆發以來，有關「疫情源自中國」、「中國不願配合世衞調查」的聲音不斷，北京在報告發布後的此番表態有着撇清關係的考量。

在報告發布前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公開表示「對這份報告的方法和過程有着切實的擔憂，例如，北京顯然幫助撰寫了這份報告」，暗指世衞組織受北京控制，報告不透明。

報告發布後，美國聯合13個國家發表了共同聲明，稱「這項溯源調查明顯延誤，而且未能取得全部和原始的資料及樣本，我們必須對此表達我們的共同關切」。

在報告發布前，美國國務卿布林肯公開表示「對這份報告的方法和過程有着切實的擔憂，例如，北京顯然幫助撰寫了這份報告」。（資料圖片／美聯社）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）也稱，此報告「缺乏關鍵資料、資訊和訪問。它代表了單方面且不完整的事件面貌」。

在美國聯合多國對華施壓之際，歐盟並未加入其中，而是單獨發表了一份措辭相對平和的聲明，雖然表達了「對調查延遲感到遺憾」，但也肯定了發表這份報告是有益的第一步。同時，聲明中完全沒有任何責難中國之意。

不過，中美歐角力的同時，世衞組織本身對報告的態度則更受輿論關注。譚德塞稱：「（世衞）專家表示在獲取原始資料時遇到了困難。我希望未來的合作研究能夠包括更及時和全面的資料共用。」這種表態令人生疑：是疫情發生一年多後原始資料已經無法收集到，還是中國不願與世衞專家共用資料？這是在批評中國資料不透明嗎？有關世衛態度背後的盤算，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《世衞報告掀口水戰 溯源誠重要 抗疫莫輕忽》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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