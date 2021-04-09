撰文： 若山 最後更新日期： 2021-04-09 15:30

歐洲大陸小國林立，國境相鄰，人口流動頻繁，方方面面合作無間。然而，一個看似突如其來、實已在別處肆虐的無形病毒，卻把各國政府攻個措手不及，以致後發的新冠疫情一發不可收拾。

據英國廣播公司（BBC）整合各國數據資料，截至4月5日為止，歐洲52國新型冠狀病毒確診病例逾4,389萬，死亡人數達到95.9萬，成為全球感染病例和死亡人數皆最高的地區。拉丁美洲與加勒比海地區，感染個案2,500萬，死亡人數超過78.6萬；北美洲確診3,133萬，死亡人數逾57萬人；亞洲確診案例逾1,798萬，死亡人數為27萬。相對而言，較貧窮的非洲和中東的數字顯然較低，感染個案在1,000萬以下。

歐洲多國執行嚴厲的隔離政策後疫情稍緩，但英國的封城及解封政策反覆，加劇疫情傳播風險。（Getty Images）

在歐洲大陸，最先爆發疫情的是兩個地中海沿岸國家意大利和西班牙，但去年入秋以後，重災區卻換成英國，這個公共醫療系統發展成熟的富裕國家持續成為歐洲以至世界疫情最嚴重之國─以人口比例計。

戲劇性發展一直延續至今。脫歐後的英國不在歐盟的疫苗決議系統下，但自去年12月迄今，其接種疫苗速度卻為歐洲各國最快，因而對第三波疫情更早地作出防範。然而，隨着病毒的急速變種和各國浮動的封城和解封政策，疫情後續情況如何，仍難預料。

英國政府先是「鼓勵感染」的國家，再成為最晚封城的歐洲國家，這個遲緩的決策影響深遠。（美聯社）

藉此疫情爆發一年之際，此文將回顧幾個病疫關鍵時間點─由病疫自中國武漢的首度爆發始，以歐洲的疫情轉折點為軸，再看對最受疫情影響、歷程峰迴路轉的英國社會和民情的影響。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《歐洲疫情爆發一年 歷程峰迴路轉 後續仍難預料》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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