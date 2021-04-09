撰文： 若山 最後更新日期： 2021-04-09 17:00

英國是如此文明富庶的社會，何以成為歐洲以至世界疫情最嚴重的國家之一？據BBC報道，有些深層的社會結構因素，導致英國疫情如此嚴峻。英國尤其倫敦，是歐洲以至世界的金融及商貿中心，倚重服務業（第三工業），如旅遊及飲食業，國家經濟依賴與其他國家保持聯繫。是以在封城和邊境管制上較難控制，大量旅客來自四方八面，不少以公幹等理由入境。

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另一個重要因素涉及當地人的健康狀況，以及國家的醫療制度。英國有人口老化現象，不少國民也有酗酒、肥胖症等疾病，面對如此嚴重的傳染病，民眾抵抗力較低，自是較易受感染，死亡率也較高。

倫敦等地3月20日有民眾發現集會，抗議政府的防疫措施，從圖中可見，不少參加者都沒有戴口罩。（資料圖片／路透社）

同時，疫情初期，英國的防疫及衞生意識較其他歐洲國家低。去年4至5月，歐洲的意大利、 西班牙、法國和德國，美洲如美國和加拿大，市民在公共地區的防疫意識較嚴謹，而且有較為根本性的轉變。英國和北歐國家的民眾卻較遲才經歷如此轉變。

初期僅10%民眾戴口罩 追求放任自由只屬假象

據英國民調機構YouGov顯示，意西法德美加等國的民眾早在去年4至5月，佩戴口罩的意識已提升，以及避免到人多擠迫的地方、加強個人衞生、儘量避免上班和送孩子到託兒中心。

意大利和西班牙逾八成市民自5月在公共場所戴口罩。英國在5月或以前則只有10%的民眾戴口罩。及至8月，英國階段性解除封鎖後的近三個月，戴口罩者達致七成半。北歐更延至去年11月至今年1、2月才有五成或以上市民配戴口罩，瑞典則長期只維持在三成多。（見圖一）

去年9月疫情再度惡化，英國首相約翰遜（Boris Johnson）未能控制疫情，把市民不太遵從防疫和隔離措施歸咎於「因為他們太英國人了」。約翰遜在演說表示：「英國果然是個熱愛自由的偉大國家—當很多人都循規蹈矩，卻同時有太多人違反禁令。」跟約翰遜相似，社會有些批評之聲把英國或歐洲人的行動簡單解釋為追求放任自由。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）未能控制疫情，把市民不太遵從防疫和隔離措施歸咎於「因為他們太英國人了」。（資料圖片／美聯社）

然而，智庫和調查機構的數據，卻帶來截然不同的答案。民間社會對約翰遜此說反應甚大，認為是推卸施政責任。不守防疫規矩，未必跟英國人愛自由有關—現實可能剛好相反。民調呈現的到底是怎樣的畫面？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《「因為他們太英國人」？ 民間質疑只因施政混亂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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