撰文： 李美 最後更新日期： 2021-04-17 10:00

「多啦A夢」的目標觀眾一直是兒童，剛上映的電影版《STAND BY ME 多啦A夢2》的內容卻偏向成熟沉穩，是一趟溫柔細膩的成長之旅，新作既觸動觀眾的心靈深處，更令這經典系列進一步昇華。當然，電影仍保留冒險精神，多啦A夢、大雄、胖虎、小夫等角色的經歷仍舊充滿笑料。

《STAND BY ME 多啦A夢2》是一趟溫柔的成長之旅，觸動觀眾的心靈深處。（動畫劇照）

新片講述「未來」的大雄終於跟青梅竹馬的靜香共諧連理，但一直缺乏信心的他卻臨陣退縮！大雄逃婚的原因竟然是擔心自己不能為摯愛帶來幸福。於是，「現在」的大雄與多啦A夢遊走於不同時空，嘗試拯救這場失控的婚禮。過程中，大雄理解到父母對自己的期望，更體會嫲嫲無微不至的照顧，這份愛與關懷是令大雄勇敢地走下去的力量。

大雄一直都是虛怯又長不大的孩子，靜香願意與大雄廝守終身，也許是出於真摯的大愛。（動畫劇照）

「多啦A夢」系列面世至今已五十多年，陪伴無數觀眾一起成長，粉絲自然期望角色能同步長大，與大家經歷人生的不同階段。為經典重新定調的「STAND BY ME」系列，正正標誌着「集體回憶」不應只停留在過去，純粹緬懷舊事，而是與觀眾及社會同呼吸。電影中大雄的落泊心境，引起不少觀眾共鳴，尤其在當下充滿不確定的時代，誰能堅定誓言為身邊人帶來幸福，信守承諾…………（節錄）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《《STAND BY ME 多啦A夢2》陪伴成長的時光之旅》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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