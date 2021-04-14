撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-04-14 17:00

上周四（4月8日），美國商務部宣布更新貿易實體清單（entity list），對七間中國企業及政府實驗室實施出口管制，具體為天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司，以及國家超級計算的濟南中心、深圳中心、無錫中心與鄭州中心。

七個實體都與中國的超級電腦研發相關。據美國《華盛頓郵報》於同日報道，參與超音速導彈研發的四川中國空氣動力研發中心所使用的便是天津飛騰的超級電腦，而該超級電腦的晶片則是天津飛騰運用美國軟件所設計，並交由使用美國精密機械的台積電製造。在被列入實體清單後，這些公司和機構將無法使用來自美國的技術，除非獲得美國商務部批准。

美國更新貿易實體清單，劍指中國的超級電腦研發。（美聯社）

小院之外重新合作

根據美國《出口管制條例》第744.11條，美國商務部工業和安全局可以對違背美國國家安全或外交政策利益的實體進行限制。美國商務部長雷蒙多（Gina M. Raimondo）表示，「超級電腦的計算功能，對開發諸如核武、超音速武器等許多乃至所有現代武器和國家安全系統都至關重要。美國商務部將竭盡所能阻止中國利用美國技術推動這類破壞穩定的軍事現代化努力。」

美國政府對中國施以科技限制，這在近年來已頻頻發生，並不新奇。早自美國總統拜登勝選之前起直至當下，中美各方輿論便已作出「拜登政府幾乎顛覆了特朗普政府所有措施，除了對華政策以外」的觀察。美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞太區主席羅奇（Stephen Roach）上周四接受CNBC訪問時便表示，拜登推翻了眾多特朗普遺下的政策，卻保留了存在「嚴重缺陷的」首階段中美協議和對中國加徵的關稅，「真的很奇怪。」詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《拜登針對中國的「小院高牆」策略漸成型》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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