撰文： 李道 最後更新日期： 2021-04-16 19:31

女權，有人嫌講得太多，就連荷里活也被指患上「平權癌」；可是，問題一日存在，肯定仍有講的價值。《被隱形的女性》（Invisible Women: Exposing Data Bias in A World Designed for Men）詳細羅列了為何需要平權，以及哪些地方需要平權；相關問題堪稱罄竹難書，世人所知份屬冰山一角。自由、平等、博愛的口號，已喊了數百年，目標尚未達成；女性要跟男性一樣，享有同樣待遇，恐怕路途遙遠。

本書作者卡洛琳（Caroline Criado Perez）是位英國女權倡義者，曾獲英國全國公民自由理事會（NCCL）選為年度自由人權活動家，更獲英女王親授大英帝國勳章。書名所謂的「被隱形」，乃指男性普遍作為人類的標準值、預設值，女性不單淪為「第二性」，更加形成「資訊缺口」。作者舉了簡單一例：人們常云，美國從未贏過世界盃，但事實是女子已捧了四次盃；為何女的不算，只算男的？只要沒有附加說明，男人基本代表了全人類—這非但偏頗，且絕對錯誤。

歷史上，女性一直嚴重「缺席」。作者批評，人類演化過程的理論是從「人是狩獵者」開始，這明顯是男性本位，彷彿女性毫無角色；遲至1975年，才有「女人是採集者」的論文面世，補充了「資訊缺口」。這名女性學者僅僅反思一個問題：當男人打獵時，女人做什麼？除了打獵，教科書也常見「犁耕假設」，即由男人在田裏耕作；但其實，女性亦參與很多農務工作，包括收割、加工處理農產品，還要照顧牲畜和餵哺幼兒。試問，人類發展史當真可以抹去女性角色及其代表的一半人口嗎？（節錄）

《被隱形的女性：從各式數據看女性受到的不公對待，消弭生活、職場、設計、醫療中的各種歧視》；作者： 卡洛琳．克里亞朵．佩雷茲（Caroline Criado Perez）；譯者： 洪夏天；出版：商周出版（台北） ；出版日期：2020年7月（資料圖片）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《資訊缺口下，女性如何被消失？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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