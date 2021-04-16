撰文： 方婕 最後更新日期： 2021-04-16 16:30

一年一度的齋戒月於明天（4月13日）開始，為期約一個月，世界各地多達16億的伊斯蘭教徒開始齋戒。這令我想起兩年前在西撒哈拉（Western Sahara）的日子，從早上的一片死寂到晚上的一片繁華，對比鮮明，感覺震撼。那時，我在西撒哈拉度過了三個星期，橫跨齋戒月，恰好可以比較齋戒月前後的景象。

顧名思義，西撒哈拉位於撒哈拉大沙漠西部，地處非洲西北邊，瀕臨大西洋，與毛里塔尼亞（Mauritania）、阿爾及利亞（Algeria）和摩洛哥（Morocco）毗鄰。我出發到西撒哈拉前，在地圖上可清楚看見西撒哈拉的邊界；但當我到達那裏後，西撒哈拉居然瞬間變成摩洛哥；離開以後，在地圖上又出現了西撒哈拉。到底西撒哈拉是不是摩洛哥？原來這地是一個有主權爭議的地區，並要追溯到西班牙殖民時期。聯合國與歐盟則至今支持透過公投來解決主權問題。

了解西撒哈拉的政治背景，有助我在境內遊走，知道有些地方是政治敏感區，不能拍照，亦不宜一個女子獨自前往。

沙漠中的日常交通景象。（作者攝）

首個齋戒月體驗獨特

前往西撒哈拉的直航不多，除了巴黎有廉航到西撒哈拉城市達克拉（Dakhla）外，其餘大部份都要在摩洛哥轉機，非常不方便。出發前，我已經知道會遇上齋戒月，反正我一生人都未經歷過，所以沒有考慮太多就出發了。事後才發現，我實在低估了齋戒月對我的生活習慣的衝擊。

我住在達克拉摩洛哥人的家中，沒有跟隨齋戒習俗。開頭數天，我實在不習慣。整個城市在早上的時候活像一座死城，想找東西吃的話，必定要等到中午12時左右，才會買到麵包。觀察了十多天，我認為部份當地人的齋戒行為有點本末倒置了。當初的目的如體驗飢餓、洗滌心靈、體內排毒已變質。白天不能吃喝，沒關係，那就白天睡覺，醒來就可以吃「早餐」了。他們還把時間推前一個小時（例如本來和倫敦時間是一樣的，現在卻慢一個小時），好讓他們能在7時半左右吃「早餐」，午夜12時便是吃晚餐的時候。他們知道白天不能進食，於是晚餐的食物都特別豐富，比平常的還要多，很多人都因齋戒月而體重增加。吃不完的食物就丟掉，非常浪費。這跟齋戒月的宗旨不是背道而馳嗎？

達克拉菜市場的肉檔掛出整頭豬售賣。

我一直住在西撒哈拉的港口—達克拉。這座城市位於西撒哈拉的中西部一個狹長的半島上，面向大西洋，可以看到一流的日落美景。達克拉人口主要由撒哈拉人和摩洛哥人組成。由於擁有港口，所以，船舶修理、魚類加工業是重點行業。

達克拉有世界知名的風箏衝浪場所。

這兒的菜市場和超市都甚具特色，而作者更在當地第一次嘗試在非洲剪頭髮。有關西撒哈拉齋戒月的見聞與及作者如何學會達哈拉最具特色的活動──風箏衝浪，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《體驗獨特齋戒月 學會風箏衝浪 我在西撒哈拉的日子》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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