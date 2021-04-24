撰文： 李美 最後更新日期： 2021-04-24 10:00

《晨曦將至》改編自直木賞作家辻村深月的人氣小說，導演河瀨直美將老掉牙的領養家庭故事演練得爐火純青，展現含蓄細膩的日式美學。電影訴盡生母與養母的遺憾與愧疚，平淡中見證倫理關係的糾葛，人世間的患得患失。

電影改編自辻村深月的人氣小說，片名《晨曦將至》與片中孩子「朝斗」的名字相呼應，也隱喻母親身上的光芒。（電影劇照）

《晨曦將至》涉及許多不可挽回的心結與秘密：栗原清和患有無精症，身為丈夫的他曾提議妻子栗原佐都子改嫁。後來，夫婦決定收養孩子，佐都子一直疼愛養子，心裏卻有根刺：選擇留在丈夫身邊，放棄了生育的權利。作為生母的片倉光經歷青澀愛戀後，發現有孕時已不能打掉胎兒。她深信孩子是愛情結晶，想親自養育兒子，但家人及外界壓力令她不得不放棄，最後她選擇出走，跌入下流生活。

導演河瀨直美的作品取鏡優美，擅長用光，由永瀨正敏飾演失明攝影師的前作更乾脆命名為《光》；新作名字《晨曦將至》亦蘊含「光」的意涵。導演以詩意風格見長，本片巧妙將自然風光穿插全片，藉深邃的意境，細析母親與孩子之間的情感羈絆……（節錄）

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《《晨曦將至》遺憾的親緣 練達的世情》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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