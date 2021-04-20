撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-04-20 17:30

日本首相菅義偉上周五（4月16日）成為拜登就任美國總統以來面對面接見的第一位外國政府首腦。雙方共同聲明中表示要加強安保、新科技及經濟領域上的合作，高舉「民主」和「自由開放印太」的旗幟，對中國「不符合以規則為基準的國際秩序」的活動表示關切，除了點名東海、南海、香港和新疆等慣常議題外，更特別提到「維持台海和平穩定的重要性」，是為逾五十年來「台灣問題」首次出現在美日首腦聯合聲明之中，在中美對峙的形勢下甚具站隊意味。

回顧中國外交部長王毅在去年11月底美國換屆之際訪問日本時，曾意味深長地表示「中日關係重回正軌來之不易，雙方應共同珍惜目前的良好局面」，不過，眼看這次美日首腦會面的表態，加上此前美日「2+2會議」對華的嚴厲言詞，中日自2017年以來的轉暖氣氛不再，而美日關係則愈發緊密。

近期日本外交路線的變動，意在測試拜登政府印太政策的水溫，也是在探索新局勢下中國對日本各類動作的紅線範圍，以及繼續將自身塑造為一個關鍵角色。

近期日本外交路線的變動，意在測試拜登政府印太政策的水溫，也是在探索新局勢下中國對日本各類動作的紅線範圍。圖為在4月16日舉行的美日會晤。（美聯社）

聲明52年來首提台灣

在拜登1月20日上台並推進聯合盟友牽制中國的策略之後，日本明顯靠近美國軌道。此次「拜菅會」可算是這趨勢在過去幾個月的延續，雙方更將建立新的「美日競爭力與恢復力（competitiveness and resilience）夥伴關係」，在構建5G、半導體供應鏈等科技領域、新冠肺炎疫情與全球衞生，以及氣候變化等方面加強合作。

在針對中國層面，菅義偉和拜登雖稱在有共同利益領域有與華合作的需要，卻對此前點名中國「脅迫與破壞穩定行為」、惹來中方「狼狽為奸」指控的美日「2+2」的共同聲明表示「完全贊同」。

雙方在聯合聲明提起台海問題的舉措更值得關注。回顧對上一次美日首腦聯合聲明提到台海，要追溯到中美、中日均未建交的1969年：時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）和日本首相佐藤榮作共同指出「維護台灣地區和平穩定對日本安全的重要性」。此後國際形勢固然有了翻天之變，但此刻拜登和菅義偉重提台海問題，加上日本近來一系列外交動作，就引來外界擔心日本將拋棄2017年以來促進中日關係回暖的「平衡戰略」。

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《菅義偉順拜登新政靠攏美國 不改日本外交格局》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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