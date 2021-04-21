彈性上班疫情下受落　有時WFH有時返office　將是下一個新常態？

撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-04-21 19:21

不少僱主和僱員也在過去一年感受過遙距工作的好處，並希望延續下來。有調查及業者更警告，若企業不延續在家工作（work from home，WFH）模式，可能會錯過或流失人才。儘管一些較傳統的公司期望可以回到疫情前的狀態，但英國諮詢公司Fluxx合夥人Jenny Burns提醒：「如果迅速退回舊有模式，將會失去部份員工。」辦公管理軟件商Envoy上月中發表報告指，2月對1,000名美國18歲以上僱員進行的調查發現，近一半受訪員工表示，若公司在疫情後沒有提供混合辦公選項，他們將會辭職。

有調查發現有打工仔享受在家工作，甚至揚言若公司在疫情後沒有提供彈性上班的話，可能會辭職。（Getty Images）

「混合」（hybrid）辧公可望成為兩種模式之間的出路，即允許員工部份時間在家工作，部份時間到公司上班。視像會議軟件商Zoom委託波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）在六個國家調查發現，基於在疫情期間成功應用視像會議，大多數企業正考慮採用靈活的遙距工作模式，並預計部份員工將會繼續遙距辦公。在美國，有39%企業預計，疫情後將有三分之一以上員工遙距辦公；在印度、英國、法國、德國和日本，這數字均超過40%。

市場研究公司Forrester高級分析師Andrew Hewitt估計，約60%企業推行混合辦公模式，30%會回歸辦公室，10%將完全遙距工作。

一些具前瞻性的科技公司已準備推行混合辦公。微軟公司的數個園區在上月容許員工重返辦公室，並推行混合辦公模式。音樂串流服務商Spotify在2月宣布推行「在任何地方工作」模式，讓員工選擇全職在家或在辦公室上班，又或兩者混合，並可選擇工作國家和地區。

有些企業最近已在疫情許可下，開放辦放室予員工重返，從在家工作轉為推行混合辦公模式。（Microsoft）

混合辦公最近受到不同行業青睞。花旗集團（Citigroup）計劃，從7月起邀請北美員工返回辦公室，希望到9月有大約一半員工部份時間在辦公室工作。公司把職位分成「常駐」、「遙距」及「混合型」，其中後者佔大多數。諸如萊斯銀行（Lloyds）、羅兵咸永道會計師事務所、福特汽車（Ford Motor）、BP石油等，也讓白領員工選擇混合辦公。

去年主要由科企帶頭鼓吹在家工作，市場調查公司Gartner研究副主席Brian Kropp指出，現在連科技以外的行業都推行混合辦公，預示這種工作模式將會成為新常態：「當相對保守的公司都採取混合辦公模式，可以視之為一種風向指標，表示這工作趨勢將會愈見普遍。」

經過去年疫情洗禮，不論永久在家工作還是混合辦公，不少企業和僱員均同意，昔日工作文化已經一去不返。（Getty Images）

不過，到底分配多少時間在家工作，多少時間到辦公室上班才最適合，僱主和僱員之間似乎尚未達成共識。而且，不少企業表示，通勤時間、工作類型、員工資歷等因素會左右員工的決定，因此未必能劃一規定在家和在辦公室工作的分配比例。有些像律師事務所安理（Allen & Overy），雖然計劃讓約60%員工重返辦公室，但不會按每周來安排時間表。公司美國高級合夥人Tim House解釋：「我們希望員工可以自行管理工作時間，一年內有60%時間在辦公室。」

這些細節對於House並非重點。他看到的重要轉變是，其公司由本來彈性上班是需要「批准」，變成現在已在討論「最適當的平衡是六成時間回辦公室」：「這將會是一種範式轉移，並能夠長期持續下去。」

（節錄）

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上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《後疫情時代 從在家工作到混合辦公》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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