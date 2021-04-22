撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-04-22 19:47

即使疫苗接種擴大，企業辦公室重開，隨着企業延續在家工作或轉型混合辦公，辦公室的角色已經變得不再一樣。經歷過去一年，雲端儲存服務商Dropbox行政總裁Drew Houston形容，辦公室的意義和工作模式「走過了一道單向門，出現永久的轉變」。公司去年已向員工透露，職場會變成「虛擬優先」，辦公室重開後會改造成「工作室」（Dropbox Studios），專門供工作團隊開會。

相關文章：

在家工作猶如雙面刃 是時候回歸辦公室了？

彈性上班疫情下受落 有時WFH有時返office 將是下一個新常態？

隨着混合辦公模式興起，有企業計劃將辦公室轉為專供員工協作的場所。為此，它們會在辦公室增設更多公共空間，員工個人辧公桌也可能會改為「公桌」（hot desks）。（Getty Images）

共享空間 辦公室面積將減少

推行混合辦公的企業認為，傳統辦公室概念已經過時，應靈活改變空間佈局。遠程辦公諮詢公司Global Workplace Analytics主席Kate Lister預計，辦公室將會有更多共享的工作空間。她說，過去辦公室通常有80%為員工專屬空間，20%為共享空間，未來這兩個數字將會逆轉。

當公司推行混合辦公模式，視像會議將更為普遍，可以預期企業會完善辦公室的視聽設備。而且，企業視像會議服務供應商Fuze品牌及企業營銷副總裁Lisa Walker指出：「隨着混合模式到來，企業將加強辦公室員工和遙距工作員工之間的互動體驗，預料相關的技術將會流行起來。」

加拿大全息技術ARHT Media行政總裁Larry O'Reilly認為，公司可以引入全息立體影像技術：「Zoom之類的傳統視像服務通常只顯示用戶的『大頭』，你會錯過他們的肢體語言。但當你透過全息影像與他人會面，毋須佩戴3D眼鏡亦可看到立體影像，就好像出現在同一房間。」

汲取教訓 重建新的社會契約

此外，混合辦公的工作模式亦會改變傳統的辦公室文化。市場調查公司IDC研究總監Wayne Kurtzman認為，企業對員工的評估會變得重質不重量：「生產量是一種生產線式的指標，但不能告訴我客戶有多滿意，以及客戶會否回頭光顧。」諮詢公司RGB行政總裁Kate Duchene也同意，過往評核員工績效的方法可能過時。Houston更形容：「職場上需要一份新的社會契約，老闆需要摒棄工廠式思維——不是在辦公室坐足八小時就是有價值的員工。」

去年僱主在家工作也有諸多難處，推行混合辦公的公司正設法避免重蹈覆轍，尤其是「視像會議疲勞」（Zoom fatigue）帶來的過勞和壓力。（Getty Images）

過去一年，大家都體會到在家工作衍生的各種問題。推行混合辦公的企業需要汲取教訓，避免重蹈覆轍。花旗集團（Citigroup）行政總裁Jane Fraser在公司的內部備忘上承認：「公私界線模糊及疫下嚴苛的工作環境損害了我們的身心，這情況根本不能持續。聽取全球各地同事的聲音後，我們首先需要正視『視像會議疲勞』。」

有些公司計劃給予員工更多彈性時間。Slack未來論壇高級主管Sheela Subramanian透露，員工行事曆上預設了每個會議長度，目前已從本來預訂的30分鐘減至25分鐘。她說，這五分鐘小休可用作放鬆、看顧孩子、去洗手間或做些運動。此外，她和同事協定了核心辦公時間，例如上午10時至下午3時一起網上開會或協作，其餘時間就讓團隊成員按照自己需要而彈性安排，可自由選擇何時工作、何時處理家庭事務。

（節錄）

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《疫後新工作模式 摒棄工廠式思維 拓展共享工作空間》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

261期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】當中國可以平視世界 香港怎樣正視全球新秩序

虐兒案頻發背後 香港兒童欠缺「保護網」

監管「靴子落地」之後 螞蟻估值「折上折」

後疫情時代 從在家工作到混合辦公

中國獨立設計師的春天 上海時裝周：本土時裝大潮拐點