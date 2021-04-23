撰文： 楊志剛 最後更新日期： 2021-04-23 20:55

百多年前，中國人不玩科舉制度而轉攻現代教育後，不少華人學生如楊振寧隨即在海外大學名揚天下，老外尊稱他們為天之驕子（Son of Heaven）。那是國家多災多難的年代，他們的中國夢就是科技興國。 故此天之驕子絕大多數選讀理工科，真正以文科出身而成為貨真價實的天之驕子，只有一人。

這位天之驕子於1904年15歲時赴美，翌年入讀哥倫比亞大學，其後成為該大學辯論隊主辯，帶領哥大在辯論比賽中擊敗耶魯大學。他亦是哥大校刊和學生刊物主編，更是哥大田徑隊員，可謂文武雙全。他在哥大完成政治學士課程後，以超短時間完成博士論文，取得國際法博士學位。如果他出生於科舉年代，百分之百會金榜題名為狀元，面聖時即獲皇上召為駙馬，因為他是公認「民國三大美男」之一。他在97歲壽終正寢，並以「中國外交第一人」之稱及身為華人而成為海牙國際法庭副庭長，名留青史。上天就是這樣偏心。

「天之驕子」顧維鈞最廣為人知的，是1919年以31歲之齡作為中國代表之一出席「巴黎和會」。當年他的金句：「中國的孔子有如西方的耶穌，中國不能失去山東正如西方不能失去耶路撒冷」獲西方各大報章廣泛報道。更為影響深遠的是，在顧維鈞的力主之下，中國拒絕簽署和約。這是中國近代史第一次向列強說「不」……（節錄）

顧維鈞的回憶錄是近代版的司馬遷《史記》，可幸天之驕子命運遠勝司馬遷。圖為1954年美國總統艾森豪威爾（前排左）接見顧維鈞（後排左）等中國代表。（視覺中國）

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《讀文科，也可以成為天之驕子》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

261期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】當中國可以平視世界 香港怎樣正視全球新秩序

虐兒案頻發背後 香港兒童欠缺「保護網」

監管「靴子落地」之後 螞蟻估值「折上折」

後疫情時代 從在家工作到混合辦公

中國獨立設計師的春天 上海時裝周：本土時裝大潮拐點