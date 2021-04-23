撰文： 黃杰 最後更新日期： 2021-04-23 14:40

在4月7日的20國集團（G20）財長和央行行長會議上，意大利經濟及財政部長佛朗哥（Daniele Franco）宣布各國同意讓國際貨幣基金組織（IMF）為低收入國家（Low Income Countries，LICs）提供6,500億美元的特別提款權，以紓緩疫情帶來的經濟災難。但是，相比起已發展國家在疫情期間已經印了16萬億美元（且還可以通過售賣國債來抵銷這一筆債務）用作與疫情相關的援助方案，6,500億美元的特別提款權實在是來得太遲且不足。正如聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指出：「有錢的國家自疫情以來受惠於史無前例的16萬億美元，而貧窮國家的救災金額只有其580分之一（以人均所得計算）！」

新冠疫情肆虐全球一年有多，期間，世界物流、各行各業停擺，給許多經濟體帶來前所未有的衝擊。美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，若然不是有聯儲局的支持，美國經濟危機的嚴重程度將會是現時的三倍。那麼，為什麼事隔整整一年後，IMF才對LICs發放特別提款權呢？中間到底發生了什麼事情？

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，若然不是有聯儲局的支持，美國經濟危機的嚴重程度將會是現時的三倍。（資料圖片／Getty Images）

還有另外一個問題，根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）和IMF的研究，若要達成世界各國共同設定的2030年「可持續發展目標」（Sustainable Development Goals，SDGs），發展中國家應該要獲得25,000至30,000億美元的援助，與現時的6,500億美元實在是相差太遠了。到底已發達國家及其布雷頓森林體系（Bretton Woods system）之前是怎樣向第三世界國家提供援助呢？

特朗普留下的政治陰霾

要回答第一個問題，首先要了解IMF的決策機制。IMF是全球幾乎所有國家都有權投票的一個平台，但每個國家的票數並不相等，而是按其經濟體量決定其票數的比重；此外，議案獲得通過的最低門檻是贊同票數要達85%，而美國是IMF當中最大的持份者，其投票比重約佔16%，於是，美國成為了在IMF之中擁有唯一一票否決權的國家。

特朗普在其美國總統任內奉行「美國優先」外交政策，拒絕為發展中國家或LICs提供援助，更濫用美國獨有的一票否決權來否定IMF的議案。（Getty Images）

特朗普在其美國總統任內奉行「美國優先」外交政策，拒絕為發展中國家或LICs提供援助，更濫用美國獨有的一票否決權來否定IMF的議案。這或許說明了為何有那麼多發展中國家討厭美國，尤其是特朗普，因為他憑藉自己在國際機構中享有的特權來阻礙其他國家的發展，就如上文提到的SARs那樣，至今仍然使很多來自南美洲和非洲大陸的經濟學家和平民百姓感到氣憤，聲稱該計劃讓他們錯過了「三十年的發展」。

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《IMF抗疫基金力有不逮 對窮國來說是太遲且不足》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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