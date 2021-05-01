撰文： 李美 最後更新日期： 2021-05-01 12:00

近年台灣出產不少電影佳作，當中以文藝片佔多，最新於Netflix上架的《緝魂》，則為一齣懸疑的探案片。若認為《誰先愛上他的》、《消失的情人節》、《陽光普照》等台灣電影不合口味，可考慮這齣將燒腦劇情「層層反轉」、近年最叫好的犯罪驚慄片。

電影一直鋪排張震飾演的檢察官身患重病，旨在鋪墊協助查案的刑警（張鈞甯飾）隱藏真相，並帶出公義與私利的矛盾。（電影劇照）

本片起初訴諸傳統，以邪術來包裝兇案，藉着怪力亂神滲入恐怖氛圍，其後才一步步揭開換腦移魂的謎團。許多奇案片離不開「一人分飾兩角」等詭計，本片亦不例外。電影先拋出謎題：究竟誰殺了王氏集團創辦人？當相關錄音聲帶曝光後，足以證明其子並未將其致於死地，真兇可謂呼之欲出。但原來，兇手早已被換掉靈魂……（節錄）

不少網民比較《緝魂》台灣及內地版本差異，指後者大刀闊斧刪去同性情慾的情節，並加插警員自首認罪、入獄服刑的結局。網民直指壞警察「犯罪就得坐牢」，自《無間道》中國版結局屢見不鮮。（電影劇照）

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《《緝魂》離經叛道探案片 扭橋衍生嚴重漏洞》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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