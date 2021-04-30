撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-04-30 21:02

歐洲合拍片《醉美的一課》（Another Round）不僅是丹麥年度票房冠軍，也是今年奧斯卡「最佳國際電影」。導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）早年以《誣網》及《堅離地公社》在全球收獲無數影迷，新作《醉美的一課》不僅在票房及頒獎禮報捷，而且評論界口碑極佳。

電影描寫人生起落，從酒醉到酒醒，再到人生的收穫和死亡，是一部別具意涵的「嚴肅」喜劇。（電影劇照）

電影瞄準四位丹麥中年高中教師，他們面對工作、家庭、婚姻都已經盡顯疲態。其中一位決定開展一場實驗，每次上課之前淺酌，竟然帶來了意想不到的教學狀態。其餘三位紛紛仿傚，結果四位教師的人生彷彿都走上了上坡路，可是當酒精攝入到某個臨界點之後，四人開始酗酒，讓本來已經不太平的生活充滿挑戰。

在電影開頭，導演用了一段簡潔且戛然而止的片段向觀眾展示了丹麥人飲酒的瘋狂程度。故事發展下來，康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）飾演的歷史科老師Martin在課堂上告訴學生，酒文化與歐洲歷史人物密不可分的淵源，也穿插介紹了酒在世界大戰中的特殊地位。Martin原本課堂人氣低落，經他引經據典介紹酒文化，學生們迅速找到共鳴，完全迷上了歷史課——這也是一則非常幽默的曲筆。

導演善用冷靜的鏡頭展示最大的戲劇衝突，例如四位中年教師酩酊大醉，作出許多荒謬的行為，他們的家人總是以不可思議的冷靜態度應對。這種情緒的落差，恰恰趁着酒意突出了主角們的孤獨，他們過着悲喜不足為人道的生活，也失去了證明自己價值的機會……（節錄）

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《《醉美的一課》探尋酒文化歷史 醉看中年危機》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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