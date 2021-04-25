撰文： 林莊 最後更新日期： 2021-04-25 23:59

第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間今天（4月26日）公布結果。傳媒鎂光燈的焦點顯然會集中在各個得獎人和單位之上，但是，這項年度盛事的大贏家，又豈限於頒獎台上？至少，今屆便隱藏了三大贏家，三者既獲得業界認同，而且大勝而回─不管是否上台領獎。其中，亞洲電影工業無疑是一大贏家，特別是華語業界─雖然在社會層面，美國亞裔尤其是華裔受到的歧視日益嚴重。

華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》，獲得奧斯卡最佳電影和最佳導演兩大提名，無論獲獎與否，已是一件了不得之事。另外，代表香港出戰、由曾國祥執導的《少年的你》打進奧斯卡最佳國際電影的最後五強，無論如何也是一項紀錄。至於以香港為背景的紀錄片《不割席》，也獲提名奧斯卡最佳紀錄短片獎。此外，以韓裔美國人為故事背景、由韓國演員領銜的《農情家園》，打進最佳電影的候選之列，其導演鄭一朔亦為一位韓裔美國人。

早年長期在奧斯卡陪跑

趙婷和鄭一朔乃史上首次有兩名亞裔同時獲提名最佳導演殊榮。對上一屆頒獎禮，《上流寄生族》一舉贏來最佳導演和最佳電影等大獎，無疑標誌了亞洲電影的抬頭。此前，亞洲或亞裔導演其實僅曾獲提名四次，其中台裔導演李安的《臥虎藏龍》和《斷背山》佔了兩次，另外則是遠至1985年日本黑澤明的《亂》和更久遠1965年敕使河原宏的《砂之女》。如今，奧斯卡評委們短時間內接二連三肯定亞裔導演及其作品，絕對是個重大突破。

以韓裔美國人為故事背景、由韓國演員領銜的《農情家園》，打進最佳電影的候選之列，其導演鄭一朔亦為一位韓裔美國人。（《農情家園》劇照）

《上流寄生族》贏得最佳電影，以及《浪跡天地》獲得最佳電影提名，也別具標誌意義。前者在上屆得獎，正巧奧斯卡將最佳外語片獎（Best Foreign Language Film）易名為最佳國際電影（Best International Feature Film），理由是「Foreign」之謂在影業的全球化時代已不合時宜，新名稱更能強調電影藝術宇宙的正面性與包容性；無疑，這變相為《上流寄生族》及其他非英語作品納入最佳電影打開方便之門。

眾所周知，奧斯卡最佳電影的正統性與含金量，絕對是頒獎台上之冠，而且被視為高於最佳國際電影或最佳外語片。

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《奧斯卡隱藏的三大贏家 鎂光燈下的亞裔身影》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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