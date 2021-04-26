撰文： 劉彥汶 最後更新日期： 2021-04-26 19:12

2019年反修例風波過後，中央政府祭出重磅的《港區國安法》，特區政府因而提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，當中要求包括區議員在內的公職人員必須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，預計下月中旬恢復二讀。 在高度政治化的香港，不少人認為此舉旨在打壓乘反修例之勢全面翻盤的民主派區議員，有人甚至堅拒宣誓毅然辭職。這着實耐人深省，作為肩負社區治理重擔的一員，究竟是政治表態重要，還是民生實踐重要？至於掌握「生殺大權」的特區政府，主宰區議員命運之時，究竟應該以政治立場「一刀切」，還是實事求是地容許更多「愛國能者」參與社區治理的工作？ 《香港01》就此專訪四位政治光譜截然不同的區議員，看看他們歷經多次政治震盪，對「社區治理」有何反思。 反思社區治理系列報道五之三

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啟德中及南區議員張景勛是建制派獨立候選人，在2019年區選時對陣公民黨候選人梁咏欣，當時該區是一個「白區」（新增選區）。張景勛是自由黨前成員，在區選前退黨，成為獨立候選人。他雖然曾有政黨背景，卻是第一次參選區議會。作為一名首次參選且在「白區」勝出的建制派，記者好奇他到底有什麼「過人之處」，「我覺得來到這區服務，第一步一定是要真心（為市民）服務。不同人需要的東西也不同，我會盡量滿足他們的需要。」張景勛以肯定的語氣說。他在訪問期間向記者舉出不少他曾處理過的地區事務，大至反對區內建設過渡性房屋、反映居民對設立單軌列車的意願，小至幫助一名在家中去世的獨居長者，協助處理其身後事。聽畢其政績，就明白他為何可在對建制派不利的形勢下「站穩陣腳」。

張景勛舉出不少他曾處理過的地區事務，大至反對區內建設過渡性房屋，小至幫助一名在家中去世的獨居長者。（資料圖片／陳諾希攝）

作為有民意授權的代表，區議員的職責是就區內事務收集居民意見，再向政府部門反映。張景勛清楚作為區議員的責任，但他認為只表達居民意願並不足夠，「Be a different councillor（成為一個特別的議員），如何再前瞻一點為居民打算？我覺得區議員還有這樣的職能。」



張景勛認為所謂「前瞻性」，就是「take a further step」（多踏出一步）去處理一個問題。他舉區內要開辦一所小學作例子，「我不是純粹了解它什麼時候進駐、什麼時候建好，而是會到天虹小學了解他們的辦學理念或學生，以及現時會用什麼車作接送？因為這樣會影響到區內車輛的出入。」他這樣具「前瞻性」，能夠為居民的未來生活作打算，令未進入社區的持份者多想一步，協助他們融入社區，確實是居民支持他的理由。



應做「有能者」 非只是「愛國者」



市民在區選中將矛頭指向建制派，除了因為政治氣氛主導外，建制派議員的工作表現及他們附和政府施政的態度也有極大影響。例如在區選前，《香港01》曾專訪西貢區民主派候選人陳嘉琳及建制派候選人李家良，李家良在今屆敗選前，已擔任當區區議員約八年，但直至選舉前，依然未能處理困擾西貢區居民多年的塞車問題，而其參選政綱亦不夠具體，令他敗在還是政治素人的陳嘉琳手上。



從這個例子可見，建制派流失選票不無道理，倖存的建制派區議員必須成為一名「有能者」，不只是「愛國者」，才可以重拾市民的信任。區議員的職責除向政府表達居民意見、協助他們解決區內問題外，也要在議會中參與社區的宏觀規劃。具「前瞻性」思維的張景勛或許可被稱作一名「有能者」，能夠肩負區議員的兩大職責—在議會上為地區規劃提出建議，並緊貼民心，確實代市民向政府反映需求。

市民在前年區選中將矛頭指向建制派，與部份建制派區議員的工作表現不無關係。（資料圖片）

因長年累月對政府積下的不滿，市民在區議會選舉中作政治表態。被問到有關社區逐漸泛政治化的問題，張景勛表示，一個社區無法完全「去政治化」，「我覺得每一個人都一定會有自己的想法、理念，居民不一定與我有同樣的政治理念，但作為一個區議員，只要他是這一區的持份者，我都一樣會幫。」他表示，即使自己支持政府「完善選舉制度」，也不會無時無刻都宣傳政治理念，「坦白說，我講這些是不會幫到他們的。」區議會選舉或許代表了民主、代表着一種政治理念，但在候選人當選後，政治理念將不再管用，反而做好地區工作，才可讓居民的選票「投得其所」，真正實踐民主。



民主派與建制派雖在政見上有所不同，但在地區工作上應有共同目標。張景勛對於他提出的議案獲民主派議員支持感到驚訝。去年9月，政府提出在啟德區內興建過渡性房屋，計劃未在區議會內討論，已有慈善機構認投及擬訂整個規劃藍圖。張景勛表示，居民極度反對計劃，但他在諮詢過區議會的前輩後，對於推翻計劃並不樂觀。最後他透過收集民意及簽名行動，令計劃在議會擱置，但民主派及建制派區議員的合作實是「功不可沒」，「我很感恩在區議會中，不只是建制派的區議員反對，還有民主派區議員也反對，事後也很感謝各位區議員。」他又表示，建制、非建制、泛民議員都很努力，也都做得很實在。事實上，民主派及建制派在地區事務中有合作的可能性，摒除政見後，或許區議會在處理民生議題上更能得心應手。



上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《反思社區治理— 香港需要怎樣的區議會》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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