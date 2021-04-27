撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-27 20:59

上周三（4月21日），美國參議院外交關係委員會在21票贊成、1票反對的跨黨支持之下，將《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act）送到參議院大會表決，其最終通過已無懸念。同時，主張花費1,000億美元資助基礎和先進科技研究的《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）也由兩黨議員在參議院提出。兩項法案互相配合之下，美國由兩黨議員主導的對華藍圖愈發明顯。

本報於4月12日曾發表《拜登針對中國的「小院高牆」策略漸成型》一文，文中指出，據本報向中國外交系統官員了解，此等「全面應對中國崛起」的法案，正正是當下北京方面最關注的美方動向。

《戰略競爭法案》全文共281頁，文件第一句已開宗明義「為應對中華人民共和國相關議題」。法案分為五大項目：一是「投資具競爭力的未來」，其下細分為「科學與科技」、「全球基建發展」、「數碼科技和聯結性」及「對抗中國共產黨影響」四部份；二是「投資聯盟和夥伴」，其下細分成「戰略與外交事務」、「國際安全事務」及「對抗中華人民共和國的區域性戰略」三部份；其餘篇幅較小（佔41頁）的三個項目分別為「投資在我們的價值」、「投資在我們的經濟治理」和「確保戰略安全」。

梅嫩德斯表明，這只是美國應對中國挑戰「瀑布一般的立法行動」中的第一個。（Getty Images）

單看文件標題已可見其全面性。不過，法案主要政策內容尚在起草階段，大體而言只有提出撥款、責成聯邦政府各個部門針對美中之間的各個議題進行評估檢討，並定時向國會相關委員會匯報，詳細措施欠奉。參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）就表明，這只是美國應對中國挑戰「瀑布一般的立法行動」中的第一個。

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《參議院兩黨對華法案出爐 大局已明 細節待見》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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