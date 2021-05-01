撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-05-01 13:00

3D打印技術也加入了未來食物製作的戰團，以巴塞隆那為基地的品牌「NOVAMEAT」於2020年開始研發3D打印食物，利用豆、米、海藻及其他材料製作了3D打印牛扒。從《Euronews》的片段可見，3D打印牛扒，乃由一部比衣車大一點的打印機製作，配合電腦程式，模仿牛扒的紋路，經烹調後即可上碟，幾可亂真。公司創辦人Guiseppe Scionti指出，此技術能夠從營養、味道及外形等多方面調製食物，相信將來會成為各大餐廳的必備器材。

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新加坡食物創新及資源中心代表Evelyn Ong早前接受傳媒訪問時亦指出， 3D打印食品可按照顧客的口味及需要而調節，讓客人享受訂製食品的樂趣。 該報道亦指出，全球高齡人口（65歲以上）將由現時25%攀升至2030年的40%，這場未來食物的革命，既不可或缺，更將惠及數以十億計長者。德國公司Biozoon有份參與研發3D打印食物，該公司總監Berta Alvarez認為，可調節油、鹽及糖份的3D食物適合供應予院舍、護老院，尤其是吞嚥困難、牙齒脫落的病患及長者，可大大改善進食困難及營養不良的問題。

3D食物或許會是長者的恩物。 (Getty Images)

市場研究公司英敏特（Mintel）的報告，英國「無肉」食物的銷售額從2014年的5.82億英鎊攀升至2019年的8.16億英鎊，升幅超過40%，預計2024年「無肉」食物銷售額可打破11億英鎊大關。另外，在2017至2019年間，愈來愈多肉食者願意減少進食肉類，比例從28%提升至39%，當中女性佔比較多。儘管如此，研究認為肉類仍為英式飲食文化的主食，接近九成人每天均會進食紅肉、家禽等肉類，目前英國整體素食者的比例大概為全國人口的1%。

（節錄）

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《氣候災難比疫情危害尤甚 企業可持續發展更值關注》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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