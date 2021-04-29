撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-29 16:40

曾稱「印度製造」已擊退新冠疫情的印度總理莫迪（Narendra Modi），上周五（4月23日）罕有地因疫情嚴重而取消了西孟加拉邦的拉票集會活動。當天印度新增確診人數超過34萬，打破了美國在本年1月創下的紀錄。回望2月底、3月初每日新增萬餘人確診的數字，有印度民眾就「苦中作樂」，稱印度成功「壓平了疫情曲線」，只不過錯壓着代表確診數字的Y軸（即疫情上升曲線成為垂直線），而非在X軸上的時間線。

隨着疫情加劇，印度的每日新冠死亡人數由一個多月前的一百人上下，升至上周六的2,624人。路透社就採訪了德里一帶的民眾，有人表示母親死去兩日才尋得火葬的位置，由於火葬設施供不應求，其母親甚至要在停車場臨時搭建的空間進行火葬。根據古吉拉特邦當地媒體報道，在醫院統計到的死亡人數遠遠高於當地官方數字，上述二千之數可能只是冰山一角。

4月26日，工作人員在印度城市班加羅爾搬運新冠死者的遺體。（新華社）

疫苗遠水難救近火

死不得其所，固然悲慘，但印度第二波疫情的首要問題更在於醫療設施和用品供應遠遠應付不了來勢洶洶的病毒。病人等上十數個小時才召來救護車、救護車和民眾自駕車在醫院外大排長龍等床位、家屬向醫護人員為親友哭求救治、病人因缺氧氣供應用手機自拍待死、各地醫院的氧氣罐和瑞德西韋（Remdesivir）遭賊人偷走、裝載屍體的黑袋在殮房堆積如山……此等慘狀已成為了「新日常」。

面對從3月底爆發的疫情，印度當局反應甚為遲緩。4月13日，已局部禁止疫苗出口的政府才決定加速審批外國生產疫苗的緊急應用。至2月中只訂購足夠3%國民接種疫苗的莫迪當局，此時也加速談判增購疫苗、投資增大疫苗產能，並宣布在5月1日起，所有18歲以上民眾都能接種。同時，面對氧氣供應不足等問題，政府也考慮動用空軍運輸應急。

由於患者數量增長過快，印度多地重症病牀、氧氣和藥品等醫療資源告急。 圖為4月27日，人們在印度巴特那等待為氧氣罐充氧。（新華社）

雖然諸如德里和北方邦已宣布局部性封鎖政策抗疫，但莫迪的表態依然視封鎖為最後手段，似是想以疫苗接種壓服疫情。

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《印度第二波疫情大爆 影響不止於國門》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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