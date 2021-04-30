撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-04-30 15:00

麥肯錫公司在2021年初發表了名為《The Next Normal Arrives: Trends That Will Define 2021—And Beyond》的文章，認為在新冠肺炎爆發逾一年後，已吹起不同的風潮並形塑起經濟上的「下回常態」（Next Normal），特別在環境方面，疫情下減少經濟活動，世界各國對可減少污染的成本及可持續發展的環境更高度重視，例如中國、印度等皆已開發綠色能源及可再生能源。

承接上文：氣候災難比疫情危害尤甚 永續投資成「下回常態」

對於企業而言，麥肯錫公司認為在「下回常態」的發展中，勢必面對投資者對於可持續發展的關注，例如，企業應該盡量減低「氣候風險」，包括令業務更加配合「氣候適應力」（Climate-resilient Development）、分散固有的生產線、不再囿於傳統思維等。

麥肯錫公司認為在「下回常態」的發展中，勢必面對投資者對於可持續發展的關注，例如，企業應該盡量減低「氣候風險」，包括令業務更加配合「氣候適應力」。（Getty Images）

國際投資公司貝萊德（BlackRock）預期，綠色企業、科技應用的機遇，特別在能源、農業及流動業務等將起翻天覆地的變化，就有如上一個十年在科企爆發，為投資者帶來巨額回報一樣。貝萊德特別提到，新冠肺炎重新定義了可持續發展，而且社會大眾更認同那些在疫情期間積極承擔社會責任的商企，日後ESG的理念將不只停留於概念層次，更會逐漸影響公司的投資評價及業務發展。

而在香港，作為能源公司巨頭的中華電力，同樣有類似的操作。企業在為未來業務走向環保的同時，投資者亦一樣。

經濟活動接近停頓，全球碳排放量理應大幅減少，然而，數據卻反駁這個設想，去年全球碳排放量其實只比前年減少5%。（Getty Images）

疫下碳排放量未銳減 氣候變化成全球天敵

這一場疫症大流行，導致經濟大幅停擺，不少發展中國家叫苦連天，理論上，人們減少飛行，經濟活動接近停頓，全球碳排放量理應大幅減少，然而，數據卻反駁這個設想，去年全球碳排放量其實只比前年減少5%，減幅遠低於預期，可見情況嚴峻。

在《如何避免氣候災難》的後記中，蓋茨刻意寫下《氣候變遷與新冠病毒》一章，認為國際間必須攜手合作，同心協力，共渡難關；並指即使現時疫情尚未減退，但「未來十年，沒有比投身2050年前實現淨零碳排放這個遠大目標更重要的事」。

印度疫情大爆發，圖為民眾在空地火化死者遺體。（資料圖片）

世界綠色組織（World Green Organisation，WGO）創辦人余遠騁博士的想法亦類似，「極端天氣頻生，農作物會否因此而影響收成？運輸會否受阻？從新冠疫情可反映出，地球的系統其實很脆弱，可以因為供應鏈斷裂而馬上『玩完』，所以新冠疫情和氣候變化帶來的禍害很相似，但後者更嚴重，只是大家尚未感覺到威脅，才不予理會。」

聯合國的分析更指出，若然氣候問題沒有改善，更多流行病將會因始引發大流行……

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《氣候災難比疫情危害尤甚 永續投資成「下回常態」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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氣候災難比疫情危害尤甚 永續投資成「下回常態」

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