麥肯錫公司在2021年初發表了名為《The Next Normal Arrives: Trends That Will Define 2021—And Beyond》的文章,認為在新冠肺炎爆發逾一年後,已吹起不同的風潮並形塑起經濟上的「下回常態」(Next Normal),特別在環境方面,疫情下減少經濟活動,世界各國對可減少污染的成本及可持續發展的環境更高度重視,例如中國、印度等皆已開發綠色能源及可再生能源。