撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-05-08 11:00

想不到張藝謀年屆七十一，拍片效率如此之高。他近年連續拍攝數部電影，除了此前的《一秒鐘》，近期上映的《懸崖之上》，罪案題材的《堅如磐石》也進展順利，這幾年完成的作品數目竟然堪比過去十年的總和。 張藝謀並不擅長說大道理，可是不知為何他熱衷在大道理中打滾。「主旋律電影」終於提供了一個出師有名的藉口。諜戰片《懸崖之上》拍特工們鬥智鬥勇，拍他們的堅毅與懦弱，可說滴水不漏，但也分毫不多。或許是主旋律電影的緣故，這些角色始終帶着臉譜。

執導諜戰類型片的張藝謀變成了一位鏡頭沉穩的大導演，卻不再花心思為小人物說書立傳。（《懸崖之上》劇照）

《懸崖之上》以三十年代四位在蘇聯受訓的特工為主角，講述他們在東北執行「烏特拉」秘密行動的始末。從鏡頭運用、人物塑造的角度看，這部電影的操作手法讓人聯想起韓國片《密探》及美國片《換諜者》。從故事動機分析，它又和日本電影《間諜之妻》類似，最主要的核心行動都是想揭露日本當年在中國東北的罪行。

中國的主旋律電影有長期的歷史脈絡，昔日這類題材的電影敘事手法呆板，人物描寫也很單薄，逐漸被年輕一代拋棄。近年愈來愈多主旋律電影加入懸疑、探險、災難等類型元素，逐漸找回了內地的年輕觀眾。

追求技巧、工藝本身沒有錯。遺憾的只是張藝謀愈來愈失去特色，他變成了鏡頭沉穩的大導演，卻不再花心思為小人物說書立傳。我們可以將這一個階段稱為他的「紙上談兵」階段，故事不再寫實，人物不再細膩。在緊張刺激之外，張藝謀似乎已經忘記了很多東西……（節錄）

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月3日）《《懸崖之上》角色帶着臉譜 技巧駕輕就熟》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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