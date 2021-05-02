大灣區人才流動｜廣東「招賢納士」 香港「拒之門外」？

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-05-02 19:00

廣東省政府上周日（4月25日）正式印發《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（下稱《省綱要》），明確未來五年將全力推進粵港澳融合發展的目標。有媒體統計，當中提及「粵港澳」一詞共計108次，亦增設小節詳述，例如提出粵港澳三地的職業資格與行業標準互認，支持擴大跨境執業的資格准入範圍，當中包括醫師、教師、律師、建築規劃師、專利代理師、註冊會計師等多項行業領域。廣東省不斷廣納賢士，積極融入粵港澳大灣區發展藍圖。反觀香港，以醫護人員為例，業內保護主義盛行，不願以開放態度對待外來醫生。同時，香港政府既無長遠規劃，亦無近期目標，只會淪為大灣區中最被動、最無存在感的存在。

廣東省「招賢納士」：單邊認可帶雙向互認

2019年12月6日，廣東省人力資源和社會保障廳聯合省教育廳等九個部門，印發《關於推進粵港澳大灣區職稱評價和職業資格認可的實施方案》，提出要構建全面開放的大灣區「職稱評價體系」，推進各領域職業資格認可，以促進灣區內人才自由流動。方案指出，將會從社會需求量較大，社會重點關注的專業領域做起，以「單邊認可帶動雙向互認」。

兩年過去，隨着今年《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》的正式面世，廣東省隨之印發《省綱要》，當中再次提及「單邊帶多邊」，是因為三地對接是粵港澳融合面臨的首要問題，也是難度最大的部份。

廣東省不斷廣納賢士，積極融入粵港澳大灣區發展藍圖。（鄧倩螢攝）

事實上，在「一國兩制三法律」的情況下，粵港澳三地的執業資格標準的框架一直存在很大差異，若進行互認，便需涉及調整相關的法律條文，操作難度大。以醫療領域為例，去年11月，國家藥監局發布《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，指出在2035年之前建立完善的粵港澳大灣區藥品醫療器械監管協調機制，為灣區居民提供便利的藥品醫療器械產品及醫療服務——換言之，單在醫藥產品的機制的互通上，便預計用時十五年之久，可見其複雜程度。

不過，所謂「世上無難事」，為廣納人才，令粵港澳三地的專業人才能夠在灣區中自由流動，並創造更多便利條件，廣東省不僅為人才提供良好的工作生活環境，亦將主動開放對港澳不同領域的執業及標準認可，以促進三地的互認。

目前，單是廣州市，就有港式家庭醫生工作室61間，在冊港澳醫師25人，且僅去年一年間，就有110名港澳人員在廣州報考全國執業醫師資格考試。廣州市衞健委主任黃光烈於4月19日出席「灣區花正開」故事會活動時表示，為令港澳資本在廣東省更便捷地辦醫，廣東不斷優化審批服務，如將醫療機構設置審批時間從20日壓縮至5日，醫療就執業登記時間從45日壓縮至6日，港澳醫師內地資格認定事項審批，也由原本的20日大幅降至1日。

《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出粵港澳三地的職業資格與行業標準互認，支持擴大跨境執業的資格准入範圍，當中包括醫師、教師、律師等多項行業領域。（新華社）

為廣納賢士，廣東省早早佈局，對已存在或可能的「障礙」一一處理，不僅為了令當地居民享受到優質的服務，更是在積極擔當起灣區的「領頭羊」角色，與其他地區互惠互利，並攜手在大灣區的試驗中創造無限可能。

香港阻力重重：業界抗拒+港府被動

在大灣區中的各個城市都在積極規劃未來，爭做「領頭羊」，思考如何令自己的居民從中獲得更優質的生活工作體驗時，香港在做什麼？或者應該問：香港做了什麼？

同樣以醫療領域為例，長期以來，醫療業內保護主義盛行，將非本地培訓醫生以各種理由拒之門外。當中的「標誌性事件」，就是2016年立法會在審議旨在改革醫務委員會的《2016年醫生註冊（修訂）條例草案》時，因當中涉及建議開放外地醫生來港執業的部份，以時任醫學界議員梁家騮單人匹馬「拉布」，最終「癱瘓」了議會而不了了之。

政府2016年提出改革醫委會的《2016年醫生註冊（修訂）條例草案》，無奈被時任醫學界議員梁家騮「拉布」阻攔。（陳焯煇攝）

爾後，每當觸及此類議題，業內總會衝出一個又一個「梁家騮」，對相關議題「反對再反對」。今年2月4日，特首林鄭月娥表示將於第二季向立法會提出《醫生註冊（修訂）條例草案》的立法建議，以容許經外地培訓而本身屬「香港永久性居民」的醫科畢業生，返回香港公營醫療系統工作。林鄭有心為外地醫生來港執業鬆綁，但卻不敢大刀闊斧，而是利用「身份認同」的爭議蓋過「保護主義」，難怪被人質疑「唔湯唔水」、「和稀泥」。

翌日的立法會會議中，醫學界議員陳沛然便明確反對，認為此乃政治決定，又指如果放寬海外醫生執業，或會影響香港醫療水平，「可能得不償失」。更諷刺的是，連由海外醫生群體組成的香港執照醫生醫學會，都發聲反駁，例如主席馬思特表示，引入外來醫生並非處理公營醫療人手不足的核心辦法。

香港醫生長期不足，公院「大排長龍」已成近年常態。（張浩維攝）

但問題是，相比起廣東吸納賢才只為改善、提高居民的醫療、生活質素，香港的醫生人手則是「剛需」問題——目前每1,000名香港人當中，只有1.9名醫生，遠遠落後於新加坡的2.4，而且政府最新統計顯示，預計到2030年將短缺1,610名醫生——明顯亟待被解決。形勢緊迫，但港府仍然未有積極作為，實在令人費解。既無觸及業界保護主義根本利益之魄力，亦無進取之心積極融入大灣區，更無為市民爭取更好的生活與機遇之願景，不知還要沉睡多久？

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