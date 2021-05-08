撰文： 李美 最後更新日期： 2021-05-08 10:00

《毒水曝光》（Minamata）改編自真實歷史事件，由影星尊尼特普（Johnny Depp）飾演的傳奇攝影記者尤金史密斯（W. Eugene Smith）揭發日本毒水醜聞的人間悲劇。本片絕對發人深省，歷史照片也震撼人心，並且回應了近年世人對福島核電廠排放「毒水」的關注。 史密斯在二戰期間曾擔任《生活》雜誌戰地記者，他曾言：「我每次按下快門，都是對人類罪行的詛咒和責難。」他在上世紀七十年代出版揭露水俁病公害的攝影集《水俁》更是紀實攝影經典。

《毒水曝光》揭示日本毒水醜聞的人間悲劇，記錄民眾尋求公義的抗爭經歷。（電影劇照）

本片英文片名「Minamata」直接取自毒水事件的發生地點——熊本縣的水俁市。當年毒水引發的疾病亦依地得名，稱作水俁病。雖然這是一宗上世紀五十年代起的歷史事件，但本片以古鑑今，批判全球工業污染問題，尤其針對3．11福島事故。電影警世意味濃厚，以人性化的視角，而非冷冰冰的死傷數字，向大家呈現百姓的苦難，並透過感染力強的電影媒介展現人前。

《毒水曝光》言志之高縱然無可非議，但以戲論戲始終令人失望。最大問題是，同類題材數得出的常見情節，在本片都堪稱「應有盡有」，例如記者擁有無比光環，不管起初如何糟糕，最後都是大義凜然地揭露真相；主角經歷的起承轉合，也離不開先失意後振作，並靠友情、愛情來重拾鬥志；反派權貴則威迫利誘，透過種種卑劣手段掩飾罪行；就連傳媒高層都有奸詐成份，總是向錢看，打壓記者。歸根究柢，本片建基於歷史事件，而上述反覆出現的元素，多少突顯今昔傳媒生態……（節錄）

紀錄片《水俁曼荼羅》耗時十多年拍攝水俁病患與家屬上訴尋求公義及要求政府認罪賠償的過程，較《毒水曝光》更令人省思。（《水俁曼荼羅》電影劇照）

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上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月3日）《《毒水曝光》演技言志俱佳 情節新瓶舊酒》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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