撰文： 齊因 最後更新日期： 2021-05-08 18:00

要論內地近來最炙手可熱的劇集，非「小升初」（小學升初中）題材的《小捨得》莫屬。這部與早前聚焦高考的《小別離》、講述中考的《小歡喜》同屬「小系列」的家庭教育倫理劇，不僅收視率高歌猛進，討論度成為熱搜常客，更帶火了原本在家長圈內部流行的「雞娃」一詞，以及其衍生品： 葷雞、素雞、牛蛙、青蛙等等。

何為「雞娃」？即廣大「虎媽狼爸」們為了鞭策子女學習，不斷給孩子打雞血、立目標、報培訓班的過程。 葷雞主攻「語數外」（語文、數學、外語/英語），素雞強化「音體美」（音樂、體育、美術），倘若雞有所成，孩子表現優異，便是牛蛙；反之，如果成績平平，補習難以見效，則謂之青蛙。

如此黑話最初在「北上廣」中產家庭間流行，家長把孩子橫向跟同學比，縱向與自己比，不能輸的勁頭加上青出於藍的期待，化成源源不斷的焦慮，也讓「雞娃」的啟動年齡一再提前，正如「小系列」劇集中的小主人公們，從18歲花季到12歲少年，年齡雖降，壓力不輕，課餘時間被補習填滿，為了名校輔導班名額擠破頭，凡此種種在現實中，都是屢見不鮮的事情。

就像「雞娃」圈的戲言，「雞娃更要雞自己」，無窮無盡的事事強迫之下，子女苦，家長又何嘗容易。

升學壓力 快樂童年成泡影

《小捨得》中的兩個家庭亦是如此，企業高層南儷（宋佳飾）與商場經理田雨嵐（蔣欣飾）是繼姐妹，兩人的育兒理念原本大相逕庭。 南儷追求素質教育，女兒歡歡（劉楚恬飾）唱歌主持樣樣拿手，就是學習成績上不去，做母親的原本崇尚快樂，不以為意，卻眼見田雨嵐家的子悠（武澤錦熙飾）作為「別人家的孩子」，排名數一數二，平日還毫不放鬆，六年級衝刺迫在眉睫， 南儷不得不向現實低頭，「雞」得更加厚積薄發：嚴問責、找名師、報補習、買學區房，甚至企圖假離婚爭取學額，一切以學業為重，體面平靜的中產生活鬧得雞犬不寧。

（節錄）

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《小捨得》：望子成龍的「雞娃革命」。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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