撰文： 唐曉東 最後更新日期： 2021-05-03 15:07

目前，印度的新冠疫情統計數據已喪失實際意義。上周五（4月30日），印度新增40.2萬宗確診，病死者3,522人，但印度當日的總檢測量只得約192萬，確診率高達21%。考慮到這一檢測量是從印度各大城市匯總而來，較之印度約14億的人口，此檢測數顯得更為不足，其實際確診數可能像此前一波疫情一般，比統計數字高出數十倍。

面對北印度火葬柴堆密佈、火葬場屍首橫陳、街頭童黨搶運氧氣藥品、當局嚴令警員抓捕求救網誌作者等局面，任何數字已顯得多餘。此時此刻，印度總理莫迪（Narendra Modi）當局及其印度人民黨（BJP）各邦政府似乎有些束手無策。在他們自認「幹練、明智、堅定且有遠見的」領導下，僥倖度過去年新冠疫情的印度正遭受史無前例的打擊。對此，莫迪當局難辭其咎。

印度新冠疫情嚴峻，實際死亡人數或遠遠超越官方公布的數字。（路透社）

印度的疫情從今年3月底直線上升，到了4月20日，其每日新增染疫人數甚至連續一周超過30萬，並在上周五首次突破了40萬人大關。然而，疫情真相很可能比這些數字還要可怕。

面對疫情高漲，氧氣、疫苗、床位和藥物全面短缺，印度各邦和中央政府有不可推卸的責任。

自4月中旬以來，莫迪看似事必躬親：他持續發布有關新冠疫情相關的決定；每天都會召集各部門高官，要求提交簡報並給出指示；不僅發布了有關氧氣供應的政府命令，還給出了疫苗接種的相關指示。然而，這都是雨後送傘式的應對方式了。在疫情變得不可收拾之前，莫迪政府又在幹什麼呢？

除去積極參加政治活動尤其是地方選舉活動外，莫迪還在4月17日後接連舉行9場大規模會議，用以討論防疫物資等。（資料圖片美聯社）

事實上，去年3月以來，外界從莫迪當局的操作中只看到了天馬行空的一面，理智與專業色彩嚴重欠奉。譬如在去年第一次「封國」前的電視講話中，莫迪稱印度神話史詩《摩訶婆羅多》中諸神交戰的俱盧之野大戰需要18天，因此，印度當局對抗「新冠病毒惡魔」的戰爭「需要21天」；他還稱印度13億國民慶祝完「九夜節」（即印度教曆元旦）第一天，就可蒙神庇佑，取得抗疫的勝利。這一系列混亂發言迫使印度總理辦公室等機構不得不「搜腸刮肚」，配合宣傳。

在國際層面，除了印度變種病毒短期已傳至世界多國、其疫情長期更有可能助長病毒變異之外，莫迪政府分身乏術與地位不穩也影響了印太地區的整個地緣戰略佈局。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《印度疫情掀政治震盪 莫迪以外更牽動印太地緣戰略》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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