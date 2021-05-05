撰文： 郭雪筠 最後更新日期： 2021-05-05 13:13

在互聯網上各式各樣關於印度疫情的消息中，被傳播最廣的畫面，是焚燒屍體，是印度部份地區仍持續舉行選舉活動，是疫情嚴峻仍有大規模群聚。這些構成了印度政府無能、民眾無知的畫面。有些批評是真，有些批評則夾着太多幸災樂禍。

內地社交媒體上對於印度疫情出現了幾種輿論：首先，有留言「希望印度渡過難關，人類命運共同體」者，而不滿這些留言的人則數落「昔日中國（爆發）疫情，印度怎麼對中國的」；再者，不少熱門留言批評「民主」，認為民主體制下，政客把選舉看得比百姓重要，以及西方對於此次印度疫情的態度，與對待中國截然不同。

4月29日，印度新德里，一名男子跑離火葬場，逃離熾熱的火焰。（資料圖片／美聯社）

這背後還是不脫「中西方對立」的冷戰思維，而印度自然是「敵營」的，「那就去找美國。」但不論怎樣冷嘲熱諷，在這個流通的世界裏，病毒也不是網民自家的狗，說咬哪裏就咬哪裏。這道理想必許多內地網民也明白，「但就是感到窩火！」而從印度新聞媒體底下的留言也可看出，印度對中國，同樣也懷有各種情緒，「就是生氣啊。」

從政府的層面來看更有意思，中國政府對印度確實釋出了善意，不論是外交部發言人「願意幫助印度」的坦誠，還是官媒的喊話——「印度的敵人不是中國，病毒才是我們共同的敵人」——不管當前到底送達了多少物資，官方態度擺在那裏。

面對嚴峻的疫情，莫迪政府至上周五（4月30日）仍未表態是否接受中國醫療物資捐贈，顯然在權衡國內民意。這看在內地民間眼裏無疑更生氣了，「這是病毒啊，印度沒救了。」中印兩國的民意，就這樣陷入惡性循環。

毋庸諱言，中印兩國存在邊境之爭和眾多歷史遺留問題，但是，如今這個緊急關頭實在不應扯上邊境之爭，畢竟從2017年洞朗對峙到2020年班公湖對峙，中印最激烈的局面不過是兩軍士兵「械鬥」。既然兩國都不想鬧大，在疫情情況下重提就更沒有意思了。

印度為何扭扭捏捏

作為全球最大的兩個發展中國家，中印在諸多領域有合作的需要，這決定了中印無法長期對峙，這是國際政治中的現實。然而，在這個前提下，印度政府、印度媒體和輿論場，對於此次中國的各種善意表態，為何如此扭捏？而在對方如此扭捏的情況下，中國為什麼還要「一廂情願」？

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《印度疫情嚴峻下 中印兩國的互聯網「怪象」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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