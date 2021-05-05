撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-05-05 17:09

4月30日，世界貿易組織（WTO）再就《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPs）開會，討論早在去年10月由印度、南非等國提出的暫時放棄執行新冠疫苗知識產權保護提案。一如各界所料，會議無果而終，不過該會的挪威籍主席卻表示「謹慎樂觀」，認為持不同意見的各方都願意用建設性的方法尋求共識，預計將於5月下旬再討論進度。

雖然歐洲議會在4月29日以454票對162票之絕大多數否決了支持放棄執行疫苗知識產權的方案，可是，作為疫苗知識產權大國的美國既有反對立場卻見鬆動。美國總統拜登亦接收了包括過百位美國國會議員、60位前國家領袖、100位諾貝爾獎得獎者的200萬人請願信，要求他支持放棄執行疫苗知識產權。

然而，放棄疫苗知識產權真能解決疫苗供應不足、全球分配極度不均的問題嗎？

蓋茨反對的理由

在藥廠既得利益與草根意識形態的對立之間，蓋茨的表態值得參考。上周在接受英國天空電視台（Sky News）訪問時，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）表明反對放棄執行疫苗知識產權保護：「在這件事上，讓事情進展不順的不是知識產權。這並不是那裏有一些無所事事的疫苗工廠，只要得到監管方同意，就能像魔術一般生產出安全的疫苗。你還要進行測試，而所有製造工序都要經過非常仔細的檢查。」

蓋茨認為，讓疫苗接種進度緩慢的主要原因並不是知識產權的問題。（美聯社）

當外界逐漸將「放棄疫苗知識產權」口號化的時候，我們很容易忽略蓋茨表態中透露出的一個事實，那就是單單解除知識產權的保護，並不能確保一家處於發展中國家的疫苗工廠有能力製造出可用的新冠疫苗。

其中一個嚴重問題在於，疫苗專利權所包含的資料，遠不足以讓疫苗工廠去生產同一款疫苗，而相關的生產技術往往被藥廠以沒有公開限期的商業機密保護，其他廠商若非得到原廠配合技術轉讓，要複製原品極其困難……（節錄）

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《世貿各國僵持不下 放棄疫苗知識產權只是第一步》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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