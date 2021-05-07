撰文： 盧偉文 最後更新日期： 2021-05-07 08:30

3月26日，成千上萬也門人湧上首都薩那（Sanaa）的街頭參與集會，要求美國支持的沙特聯軍停止侵略行為。在胡塞武裝組織（Houthis）控制的北也門，這一天被定為「堅毅日」（National Day of Steadfastness），以此銘記2015年3月26日沙特聯軍發起的軍事干預行動。以沙特阿拉伯和阿聯酋為首的十國聯軍當初信誓旦旦，揚言要在「六周內」擺平胡塞武裝叛亂，而如今，戰爭已進入第七個年頭，聯軍原先的目標一個都沒達成，只留下一個生靈塗炭、支離破碎的「血色也門」和日益坐大的胡塞武裝。 面對這麼一個爛攤子，沙特的盟友多半意興闌珊、無心戀棧，「老大哥」美國亦想甩掉這個「負資產」，然而，兩大對峙主力仍然沒有消停迹象：左支右絀的沙特近期拋出一個無甚誠意的停戰倡議，而胡塞武裝也絲毫沒有退讓的意思，正加緊攻佔政府軍據守的最後一座北部城市。敵對雙方的殺戮和封鎖仍在暗自較勁，可也門人已經不能再等……

也門戰爭已踏入第七個年頭，至今造成逾23萬人死亡。（香港01製圖）

「這是人們會說起的一年/這是人們說起就沉默的一年/老人看着年輕人死去/傻瓜看着聰明人死去/大地不再生產，它吞噬/天空不下雨，只下鐵。」德國詩人布萊希特寫於1940年的這首詩，正在成為今日也門既殘酷又無比貼切的寫照。

當地的軍事衝突已達六年之久，多國聯軍最初針對胡塞武裝發動一系列空襲，而後演變為摧毀也門經濟基礎設施的行動。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）一份報告指出，也門政府和聯軍的軍事干預「違反了區別、比例和預防原則」，造成大量平民傷亡，當地不少住宅、市集、工廠、學校、橋樑、道路、排污系統，甚至醫療設施都毀於其空襲行動中。此外，在美國的幫助下，聯軍封鎖了也門的港口，並威脅也門上空的商用飛機，使得援助機構或企業的物資很難送達胡塞武裝控制的區域。當然，被指背後有伊朗支持的胡塞武裝對此局面也負有一定責任。

在美國首都華盛頓，一個名為「也門解放運動」（Yemeni Liberation Movement）的反戰組織發起絕食抗議，要求美國總統拜登向沙特施壓，徹底解除對也門的封鎖。民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar，圖右）到場聲援。（Getty Images）

「每75秒一名兒童死去」

據聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）的統計，「這場戰爭已造成約23.3萬人死亡，其中13.1萬人死於間接原因，如缺乏食物、醫療服務和基礎設施等。」該廳4月1日表示，也門人道主義形勢持續惡化，與衝突爆發前相比，也門貨幣里亞爾（Rial）大幅貶值，燃料和食品價格上漲了兩至三倍，預計至今年6月，也門約一半人口、即1,620萬人將面臨糧食安全危機。

另外，聯合國難民署（UNHCR）3月31日發布消息指，自2015年衝突爆發以來，有400多萬也門人為躲避戰亂被迫於境內流離失所，其中，四分之三是女性和兒童，這些家庭中有四分之一的戶主是女性，其配偶泰半在衝突中不幸喪生。該署表示，流離失所家庭面臨的食品安全問題比普通家庭高出四倍，他們只吃得起大米和豆子，且常常一天只能吃上一頓飯，許多女性甚至連僅有的這頓飯也省下不吃，只為了讓孩子能吃飽。值得一提的是，居無定所的狀態也令這些家庭的經濟狀況愈發脆弱，因而更加需要依賴援助。

也門正面臨現代歷史上最嚴重的饑荒，若國際社會再不介入，今年或有約40萬名兒童餓死。（美聯社）

與此同時，該國只有不到一半的醫療設施處於運轉狀態，而飢餓和糟糕的衞生條件正增加當地醫療系統的負擔。據多家媒體報道，嚴重營養不良個案正急劇上升，瘧疾、霍亂、登革熱、新冠肺炎和其他疾病輪番肆虐，當地醫院往往人滿為患，床位和人手嚴重不足，設備和藥品幾近耗盡，醫護人員長期領不到薪資，更悲慘的是，大量病人或因過於貧窮被拒諸門外，或憚於路途遙遠而無法尋醫問藥，沒有得到治療便於家中離世。以新冠肺炎疫情為例，由於當地醫療體系捉襟見肘，篩查、治療能力極其有限，也門截至上周六（5月1日）上報的確診個案為6,317宗，但病歿率卻一度高達驚人的24%，情況着實令人擔憂。

3月剛前往也門的聯合國世界糧食計劃署（WFP）執行總監比斯利（David Beasley）日前就在聯合國安理會上提醒，也門正逕直邁向「現代歷史上最為嚴重的饑荒」，若國際社會再不介入，也門今年或有約40萬名兒童因飢餓死亡，「這相當於每75秒便有一名兒童死去。」（節錄）

自今年1月以來，胡塞武裝加大了對馬里卜省（Marib）的攻勢，政府軍則在一些關鍵地點進行阻擊，雙方多次發生激烈交火。（路透社）

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《戰亂不止 饑荒加劇 援助大減 等待也門人的，只有「死刑」？ 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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