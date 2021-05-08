【書評・成功的反思】才德的暴政撕裂我們的社會

撰文： 賈婉琳 最後更新日期： 2021-05-08 08:00

如果有人建議，在滿足最低大學入學條件的考生中，以抽籤決定錄取誰，你一定會覺得荒謬。然而，這提議卻是出自美國政治哲學家、哈佛大學教授邁可．桑德爾（Michael Sandel）去年推出的英文版新書《成功的反思》（The Tyranny of Merit）。

此書中譯名概括了本書的主旨——反對當下將才德等同成功的定義。但其英文直譯「才德的暴政」或許更具批判力，也更直接，因為全書都在指出才德制度成為主流思想後，如何造成對勝者和敗者的壓迫，引發各式各樣的社會問題。

「能者居上」的社會美好嗎？

桑德爾藉抽籤取錄學生這個看起來兒嬉的提議，向讀者說明大學收生所代表的才德制度（meritocracy）實有不足之處。所謂才德制度，指的是不看出生、種族與性別等個人不可控制因素，只依據個人成就進行社會分配的制度。我們或許會覺得，這正是我命由我不由天的機會平等世界，又怎會成為暴政？

桑德爾認為，這種能者居上的競爭分配並不公平，甚至會助長精英的傲慢，而不是對基層的關懷，從而破壞社會的同行同德與共善。（Getty Images）

其一，才德選拔容易引致過度競爭。桑德爾提到，隨着過去幾十年大學錄取線的水漲船高，申請人既陷入重複的考試刷分中，也增加了父母的負擔和學生情緒病的比例。因此，若讓考生達到最低標準後以抽籤決定誰能入學，多出來的時間便可拿去做更有意義的事情。

其二，當才德至上蔓延到政府與社會中，便會帶來精英治國的離地思維，欠缺了基層視角。他以美國為例，過去幾十年，國會議員的種族、性別變得多元，然而，學歷和階級卻愈趨單一。當美國半數勞動人口從事藍領工作時，能夠代表他們的同類行業出身的國會議員卻不足2%，州議會也只有3%。不只如此，桑德爾用更廣闊的視角論證，過去幾十年，世界一直以聚焦精英的消費者視角決定公共發展，而沒有從生產者角度看世界。他認為，這不僅令過去遭忽視的美國勞工在2016年將選票投給特朗普，更是英國脫歐和世界近年民粹主義反撲的根本原因之一......（節錄）

《成功的反思：混亂世局中，我們必須重新學習的一堂課》；作者：邁可．桑德爾（Michael J. Sandel）；譯者：賴盈滿；出版：先覺出版社（台北）；出版日期：2021年2月

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《才德的暴政撕裂我們的社會 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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