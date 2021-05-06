落實真正的善治　港府須以科學思維主導抗疫政策｜石中堅

撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-05-06 17:56

新冠肺炎疫情在港爆發至今一年有多，港府在推動抗疫政策—姑勿論是檢測驗證、調動醫護人員和口罩等防疫物品，以至對失業人士及受困企業的經濟援助，皆乏善可陳。雖然近期政府在封區檢測及疫苗接種上明顯下了苦功，但疫苗接種的進展緩慢，市民對政府的不滿也隨着第四波疫情綿延不斷而上升。別說中央對港府不滿，相信連普羅大眾，包括政見溫和或對政治冷感的人士，都對港府徹底失望。

我們期望港府及社會大眾能以科學思維主導抗疫政策，而非被政治或意識形態所騎劫。（資料圖片／歐嘉樂捍）

作為一群包括公共衞生界別人士在內的年輕人，我們不相信盲目批評便能讓政策變得更好。透過以下幾項建議，我們希望可以拋磚引玉，帶動社會作出理性討論，以促成更貼地、實際的抗疫政策。同時，我們期望港府及社會大眾能以科學思維主導抗疫政策，而非被政治或意識形態所騎劫，這才能讓香港早日恢復繁榮。

一、疫苗和檢測必須雙管齊下

二、政府必須講市民能明白的「人話」

三、何不以實際利益鼓勵接種疫苗？

四、回歸科學治港，勿讓政治糟蹋管治

四項建議之詳細內容，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年5月3日）《落實真正的善治 港府須以科學思維主導抗疫政策》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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