撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-05-07 20:00

兩周前，歐盟委員會發表《人工智能法案》（Artificial Intelligence Act）立法草案，除了全面禁止使用人工智能（AI）作大規模監控及社會信用評分之外，還就不同用途區分風險程度，並訂立相應的使用條件及罰則。

承接上文：【科技．未來】歐盟祭出最嚴法案 監管AI時代來臨

人工智能（AI）有潛力為人類帶來福祉，因此有科技業者認為，歐盟主張監管AI將會扼殺創新，無視AI好的一面。圖為Google以AI診斷肺癌。（Google）

將受到監管的科技業者對於新法例自然也不是味兒。智庫數據創新中心（CDI）的上級機構接受蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭資助。其高級政策分析師Benjamin Mueller批評，草案針對「高風險」AI加入「複雜的監管和技術要求，會窒礙很多對社會有益的AI應用」。AI公司Collective[i]專營改善銷售流程，其副主席Stephen Messer也同意：「當AI有可能治病、避免人身傷害、更有效分配商品和服務、創造新職位，我們卻看到民主國家領導人對AI的恐懼，實在令人失望。」

一些業者和專家估計，歐盟監管將會令企業難以在歐洲展開業務。一方面，Mueller認為，當草案條文定義有解讀空間，對企業來說，「只會在法律和監管上帶來高昂成本」。另一方面，紐卡素大學計算機學系教授Nick Holliman指出，歐洲推動監管這行為本身就會令企業卻步：「這看來會推動歐盟的AI發展，走上與中、美、英不同的規避風險方向。雖然在其他地監管可能較有彈性，但它們（企業）不得不考慮，在歐盟中使用的任何產品要符合法規。」草案公布後，Franca笑言：「現在矽谷每間公司都會問：我們應否撤出歐洲？」

有學者及科技業界雖然認同歐盟主張嚴格監管的動機，但也擔心此舉不利歐洲科技發展，甚至在AI競賽上進一步落後於中美。圖為百度旗下Apollo本月在北京試行自動駕駛的士，為2022北京冬季奧運時服務準備。（Apollo）

世界銀行貿易與競爭力首席經濟學家Wolfgang Fengler認為，潛在合規（compliance）成本加上扼殺創新，將會令有才華的AI工程師和創業者卻步，令歐洲在AI競賽上更加落後於中、美：「我們不想要『老大哥』（Big Brother）社會。對抗恐懼是一件好事，但如果這是（立法的）主要動力，那麼，我們將永遠一事無成。」Mueller對此也表示同意，他說草案「對歐盟想成為全球AI領導者的目標造成「破壞性打擊」，「將創造一堆新規例束縛想要在歐洲建立和使用AI的公司」：「當歐盟打壓自己的初創企業，中國和美國樂見其成。」

然而，一些人權支持者對於所謂「AI競賽」有另一角度的解讀。哥倫比亞大學法律教授Anu Bradford分析，歐盟現在須果斷行動，訂立AI監管規則，防範「與歐洲價值背道而馳」的AI應用：「歐洲所擔心的AI應用，中國一直非常活躍使用，並積極把這類產品出口，尤其用於執法用途。非自由政體對此有大量需求。歐盟覺得需要盡一分力阻止全球採納危害人權的AI應用，因此在價值觀上也存在競賽。」

有學者及人權組織認為，在一些有害的人工智能（AI）應用，各國不應該競逐開發。圖為中國濟南社會信用系統。（中新社）

EDRi政策與活動課員Ella Jakubowska解釋，歐盟不應該與其他國家競爭開發可能威脅人權的AI系統：「不應該不惜代價競爭。我們不想為競爭而開發有害的AI應用，也不應該視無邊無際的創新與基本人權同等重要。當然，我們應該盡一切努力確保歐洲企業蓬勃發展，但前提必須是保障基本人權。」Bradford甚至反指，在這種意義的競賽上，歐盟透過建立公眾信任來推動AI發展可能有其優勢：「如果能夠更好地監管AI，能令消費者信任和創造市場機會，這將是歐洲體系的競爭優勢，它們的AI會被視為較可信和高質。最終競爭的不只是價格。」

（節錄）

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月3日）《歐盟祭出最嚴法案 監管AI時代來臨》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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歐盟祭出最嚴法案 監管AI時代來臨