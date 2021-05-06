新冠肺炎｜險釀港菲「外交風波」的教訓——接種準則不可隨心所欲

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-05-06 21:02

為了防範變種新冠病毒風險，特區政府上周五（4月30日）強制所有在港工作外傭接受檢測，又表示可能強制他們接種認可疫苗以獲得續約機會，結果引發菲律賓方面不滿。事隔數天（5月4日），特首林鄭月娥出席行政會議前見記者時一改口風，表示接種安排未有定案，將要求勞工及福利局重新審視，並諮詢較多外傭來港的外國駐港領事館首長及僱主的意見；菲方對此表示歡迎，又形容林鄭反應迅速和明智。然而，如果港府真的「明智」，又怎會至今連接種準則都說得「不清不楚」，甚至險些因「涉嫌歧視」釀成外交層面的風波？而對於本港來說，缺乏邏輯又多重標準的接種策略，只會令市民對疫苗接種更加遲疑。

「迅速調頭」也難掩疏忽？

截至上二（5月4日），攜帶變種病毒株的新冠確診案例累計6宗。針對有外傭確診變種病毒，港府上周五（4月30日）宣佈，本港37萬名外傭須於本周日（5月9日）前接受強制檢測。同時，勞福局局長羅致光表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。他強調，此舉並非苛刻要求，並稱外傭可以選擇不來港。結果，此舉先後引起外傭團體、菲律賓駐港總領事Raly Tejada、菲律賓外長洛欽等人質疑港府涉嫌歧視，又指倘若接種疫苗成為外傭在港工作條件，所有到港工作的外籍人士都應該接種。

政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。此舉惹來多方批評，指港府種族歧視。圖為早前外傭排隊檢測。（資料圖片／余俊亮攝）

港府此舉給人以「不公平」的觀感，並不難理解，近日，在檢測點均可見到外傭大排長龍接受檢測的景象——37萬名外傭須在9日內接受檢測， 即僅外傭群體平均每日就需檢測超過4萬人。如此倉促安排，不但大大加重檢測服務的工作負擔，而且被人詬病未有提早做好僱主工作，導致不少外傭必須犧牲少之又少的假期前往檢測。在此情況下，當局同時又宣佈可能強制外傭接種疫苗，難免引起更大不滿。即使港府的態度隨即「一百八十度大轉彎」，也難掩其原本的疏忽——沒有給出任何科學依據，強制某一群體接種疫苗。

接種準則「隨心所欲」？

若說強制檢測只是缺乏預先合理的安排，那麼，強制接種疫苗難免引發「歧視」之爭。畢竟，在此之前，本港仍然未有任何職業或人群需要強制接種疫苗以獲取工作機會。當然，相信這並非政府毫無緣由的決議——較早前，因本港出現來自印度、巴基斯坦、菲律賓及尼泊爾的變種病毒株確診者，這些地區已陸續被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，相關航班亦被禁止來港。

然而，當高危地區航班已被禁飛多日，且多數在港外傭亦已續約，港府倘要強制她們接種疫苗，難道不應給出科學的、合理的、有說服力的緣由嗎？然而，政府卻未以來源地的疫情狀況、職業危險程度等細則作為事實依據，更未預先與外傭原居地領事咨詢協商，在萬事不俱備的情況下作出引起軒然大波的預告，未免太過「兒戲」，甚至有點「隨心所欲」。

港人須完成兩劑疫苗的接種14天后，才能前往新加坡，但對入境香港的新加坡人則並無此要求。（歐嘉樂攝/資料圖片）

為何說港府對於接種疫苗的規則「隨心所欲」?香港與新加坡之間旅遊氣泡的建立屢屢受阻，先因本港第4波疫情而叫停，日前又因新加坡突然爆發本地疫情而存在暫緩風險。計劃雖於上周一（4月26日）宣佈重啟，首班專屬航班亦將於5月26日啓航，但最新規定，港人須完成兩劑疫苗的接種14天后，才能前往新加坡，但對入境香港的新加坡人則並無此要求——不得不說，港府這般「嚴於律己，寬以待人」似乎用錯了地方——不強制同樣高危的醫護與院舍人員接種疫苗，也不強制同樣爆發疫情的新加坡旅客接種疫苗，這不禁令人疑惑：對於必須接種的群體，港府的「線」究竟設在哪裏？

疫苗普及需妙招？

港府上述的做法，實在不高明，不僅未能達成本身的目的——疫苗普及，更令人們對接種疫苗產生了更多原本不存在的疑惑與爭議。截至周一（5月3日），共有97.19萬人接種第一劑疫苗，以香港人口750萬人推算，接種率僅約12.96%。相比起其他接種率高的地區，仍有很大的進步空間。如以色列有近6成人口已完成接種，而之前疫情爆發十分嚴重的英國與美國，接種率亦分別達至40%及50%以上。

對於病毒變種，即便是專家學者，也是難以預測、控制的，但接種疫苗卻人人都可做到。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦不斷強調，接種疫苗可令社會恢復正常；而且，政府財政儲備將難以支撐成本高昂的病毒檢測，除長期病患或過敏人士外，市民不應再浪費時間觀望。

自去年底，部份國家或地區相繼開始接種疫苗後，香港在疫苗接種上的表現卻一直落後。（廖雁雄攝）

去年下半年，英國變種病毒在倫敦和英格蘭東南部大幅傳播擴散，這些地區亦被實行了第四級嚴控防疫措施。去年年底，英國開始正式推行大規模疫苗接種計劃，至今已見明顯成效，疫情亦已逐步穩定。作為被疫情肆虐的又一大國，美國則想出許多妙招鼓勵人們接種疫苗。如一些商家推出「憑疫苗接種證明，可免費領取產品」的活動，紐約自然博物館則允許疫苗接種者免費參觀，西弗吉尼亞州為了鼓勵青年接種，將贈予35歲以下接種者100美元（約港幣780元）的有價證券。以色列作為接種率排行的佼佼者，更是以疫苗通行證作為餐館、健身設施、影院、商場等公共場所的憑證，不僅暢行國內，亦可實現與希臘間的旅遊氣泡。

港大感染及傳染病中心總監何栢良日前建議，政府應考慮找本港人氣藝人姜濤代言疫苗，以鼓勵市民接種。無論成敗，有關建議思路正確，因為要提高市民接種疫苗的意欲，確實需要絞盡腦汁，目的只有一個——達至多數人免疫，恢復社會經濟及人們的正常生活。