撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-05-07 14:56

據全球知名創投研究機構CB Insights最新統計，全球共有654家獨角獸公司，總估值已超過21,400億美元。其中，中國的字節跳動以1,400億美元的估值排榜首，美國金融科技公司Stripe以950億美元排第二，第三名是估值達740億美元的太空科技公司Space X（見表）。

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字節跳動與Stripe可說在疫情中「受惠」。在疫情之前，字節跳動已成功在美國、東南亞、日本等地獲得巨大成功，旗下的短視頻平台抖音國際版TikTok更備受各地年輕人追捧，更被《經濟學人》譽為「第一家從中國走出來的國際科技巨頭」。疫情之下，被困家中的人們更熱衷於玩社交媒體，令市場看好字節跳動的前景。故即使TikTok遭美國及印度政府「封殺」，全球下載量仍居高不下。

在疫情之前，字節跳動已成功在美國、東南亞、日本等地獲得巨大成功，旗下的短視頻平台抖音國際版TikTok更備受各地年輕人追捧。（資料圖片）

網上支付亦因人人居家抗疫而大行其道。Stripe去年處理的線上交易支付額便增長一倍，涉款逾2,000億美元；其估值更達950億美元。市場認為線上金融服務將有更大發展空間，Stripe、PayPal、Checkout、Square，以及因上市問題而未有上榜的螞蟻集團等金融獨角獸都備受全球投資基金關注。

疫下線上看診火紅

當然，對部份獨角獸來說，2020是歷史上融資最糟糕的一年，不少獨角獸生意嚴重受創。共享辦公室龍頭WeWork在疫情期間關閉大量共享空間，全年損失32億美元，估值由2019年的470億美元跌至90億美元。共享民宿平台Airbnb去年亦錄得46億美元虧損，需裁減約2,000名員工；Airbnb去年12月脫離獨角獸行列正式上市，市值仍高達1,000億美元。

京東健康是目前中國最大的在線醫療健康平台，疫下有超過170萬病人使用其線上看診服務。（資料圖片）

然而，對醫療初創公司來說，疫情為它們帶來無盡的機遇。京東健康就是最好的例子。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊。

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月3日）《最壞時代成就最好機遇 醫療初創企業行情看漲》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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