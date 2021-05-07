撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-05-07 17:00

香港有句俗語：「High-tech揩嘢，Low-tech撈嘢！」香港中文大學經濟系客座副教授徐家健認為，初創科技較少人投資「一點也不奇怪」，業界深知這些風險甚高的投資項目，一千間中只有幾間會成功。2017年香港才誕生首家獨角獸企業商湯科技，比美國及以色列慢許多。香港側重金融及地產業，難跟大國相比。那麼，在香港孕育獨角獸最大難度是什麼？大灣區又是否發展創科行業的烏托邦？

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01：本地大學已成為孵化獨角獸地方？

徐：香港多家大學在世界排名都很高，這麼小的城市養得到幾家著名的大學也不容易，這亦是香港一大優勢。我曾在香港多家大學任教，了解到不少學者的國際水平都很高。大學教授在學術理論層面有深入研究，但要將他們的構想落地及變成商機卻不容易。傳統大學都是做學問很叻，但做生意卻未必很好。所以，大學需要成立一個架構，跟外面的商業機構合作，外邊給資金、大學給技術。政府也知道香港創科落後，過去幾年都有協助，連結大學與商業機構的合作。

香港多家大學在世界排名都很高。圖為香港科技大學。（資料圖片）

01：年輕人對創科態度有何轉變？

徐：以往香港年輕人會想留在薪高糧準的comfort zone，因為要供樓，想過穩定生活。然而，過去十年樓價已貴到年輕人不會奢想買樓，反而不必擔心供樓問題，更大機會走去創業。這一代年輕人不再追求工作穩定，反而重視滿足感。而且，人工智能等技術也取代了很多行業的中層位置，在傳統大機構打工愈來愈難升職，倒不如出去創業。

這十年間創業潮流也變得很型，有幾個成功例子出現就會形成氛圍，年輕人更渴望出去闖。Elon Musk（Tesla創辦人馬斯克）這些傳奇人物令年輕人充滿憧憬，本土的獨角獸如Lalamove都是一班年輕人忽發奇想後發展出來的。

此外，徐家健亦分享了他對商界對創科行業的支持是否足夠、政府對創科行業有什麼幫助、本地孕育獨角獸最大難度是什麼等問題的看法，亦分析了大灣區及香港各自的優勢，詳細訪問內容請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月3日）《專訪經濟學教授徐家健 香港難孕育「獨角獸」 大灣區是重要驛站？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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