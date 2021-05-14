撰文： 鄒崇銘 最後更新日期： 2021-05-14 22:33

香港這個號稱全球經濟最自由的城市，主要行業卻存在嚴重的寡頭壟斷，欠缺最基本的開放性和競爭性，小市民任由大集團魚肉。尤其甚者，市場壟斷並非源於市場自然淘汰，而是出於政府政策的長期傾斜。既得利益集團在畸形政制的加持下，形成了牢不可破的主導力量——這些都是路人皆見的顯淺事實，就只剩下可憐的香港人，仍天真地相信自由市場的神話。

面對大數據和人工智能衝擊，人們難以掌握生產工具，特別是基層更因此喪失在市場討價還價的能力。（歐嘉樂攝）

為何學富五車的大學教授沒多少人能挺身而出，說句發自良心的公道話？為何尊貴學者都躲在象牙塔，無法為社會進步和市民福祉，提供更明確的指引和出路？

法國學者托馬斯．皮凱蒂（Thomas Piketty）在《廿一世紀資本論》（Capital in the Twenty First Century）以嶄新角度審視資產及收入不均，在全球牽起廣泛討論，他更被喻為「廿一世紀的馬克思」。其近作《資本與意識形態》（Capital and Ideology）在2019年出版之際，我實有如獲至寶的感覺，這確是一本人所共知卻又鮮為人認真研讀的巨著。最近學者Walden Bello上載該書導讀，有助普羅讀者一窺其學術殿堂。

皮凱蒂的新書為何重要？因為它直指社會不平等的根源；但為何此書卻相對不受重視？正如書中一語道破，因為人們從來對真正的問題視而不見——人類歷史作為「不平等體制」（inequality regimes）的歷史，其核心任務正是為不平等塗脂抹粉，並致力抹煞促進平等的各種可能性。這令人們傾向相信不平等是「自然」、「沒有其他選擇」，只能乖乖認命。

為何「不平等體制」如此強大？皮凱蒂歸因於意識形態的力量。它一方面叫人普遍相信，通過努力便能向上流動和累積資產，並把失敗歸咎於個人缺失；另一方面則將私人產權邏輯推向極致，鼓勵資產無止境地高度集中。即使已構成凌駕性的政治經濟力量，極度妨礙競爭和社會流動，但只要仰望權貴生活來望梅止渴，香港人便甘之如飴。

普羅市民時常夢想發達，因此對意識形態的神話照單全收。然則，推動社會改革的政治領袖呢？設想被剝削的草根階層欠缺反抗動力，總有代言人可以為他們出頭，帶領他們戳破「不平等體制」的虛偽和荒誕。為什麼政客們不善用這些機會，整合出反抗體制的政治陣線呢？

正如皮凱蒂不無深意地指出，傳統西方民主的左右翼二元格局，在過去四十年已被徹底打破。左翼政黨日益蛻變成中產階級和知識份子的代表，與草根階層的利益愈行愈遠；那些在全球化和就業機會流失下飽受摧殘的基層市民，則只能日益向右翼民粹主義靠攏，把怒氣發洩在外來移民和少數族裔身上。兩者皆無助化解日趨嚴峻的社會政治矛盾。

沒有開放的產業環境讓我們一展所長，沒有自主的城市空間讓我們自立自強，沒有公平的市場機會讓我們自力更生……政治、經濟和社會學者們，為何這些基本問題，總無法打破因循守舊的學術範式，進入你們的研究視野？（節錄）

《財政預算案》宣布派發消費券，雖然人們能通過即時消費提升生活水平，但這些消費券最後又回流至大財團的賬戶，並進一步鞏固制度和結構性不平等。（歐嘉樂攝）

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上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《尋找資產為本的未來視野》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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