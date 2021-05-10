撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-05-10 16:22

今年2月，政府提出將於今個立法年度重推《醫生註冊（修訂）條例草案》，以鼓勵非本地培訓醫生回港執業。政府理據大致如下：因為公營醫療體系醫生人手不足，而且培訓本地醫生人手需時，所以引入非本地培訓醫生乃是解決人手短缺的唯一辦法。同時，鑑於現時醫生執業考試合格率低，阻礙海外港生回港。因此，政府認為有必要免除考試，鼓勵更多醫生回流香港。

對於免試執業，政府經常引用的例子包括：回歸前六個英聯邦國家畢業的醫科生可以自動註冊在港執業，新加坡亦以免試方式引入海外醫生在公營醫院監督下有限度工作，澳洲亦有以類似方式吸引海外醫生。與此同時，部份建制派議員將反對免試與歧視內地醫生劃上等號，猛烈批評反對免試是以專業凌駕公眾利益的保護主義。

我們開宗明義歡迎非本地培訓醫生回港工作。我們的團隊成員身邊亦有不少海外回流醫生，他們有些具備豐富的工作經驗，醫術精湛，在機構或部門肩負管理及領導層的工作。另一方面，相信無人能否定醫生工作攸關性命這一事實。因此，政府及醫管局必須在考核設定過程中取得合理平衡，在確保醫生質素的同時，靈活處理回流人才，以吸納更多海外業界精英來港工作。

大學醫學院的學生應該都曾聽過教授如此形容醫學：「醫學是一門知識與技能相互結合的學科，要求醫者擁有飛鷹般的智慧與目光；雄獅般的膽量與雄心；淑女般的溫柔與巧手。」（Eagle's eye, lion's heart; lady's hand）事實上， 國際上大部份的醫學考核都圍繞着醫學知識與實習技能兩方面而設定，香港的考核亦不例外。

過往有不少問責高官及衞生署官員對現時海外醫生進入香港市場的合格率低表示憂慮，認為長遠下去只會令海外翹楚對香港卻步。我們有幾點提議，希望可以正本清源、對症下藥—與其廢除測試，倒不如在堅守門檻之餘，以有機方式「降低」難度。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《「信息革命」席捲全球 香港怎樣推動「數碼經濟」？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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