新冠肺炎｜錯、漏、慢——本港防疫安排有退無進

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-05-10 20:15

新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，若不能迅速攔截，恐會引發第五波疫情。呼吸系統專科醫生梁子超早前形容本港現時的情形為「內憂外患」。然而，歷經四波疫情，特區政府仍然未能及時應對不同新增問題，從對入境者的把控，追蹤堵截，到檢疫中心安排，都是漏洞百出。或許，科學家無法跑在變種的病毒前，但「經一事長一智」，當局理應時刻調整，並在一次次試錯後迅速改進，而非重複犯錯。當內地的「五一黃金周」已幾乎恢復如常，澳門亦取代香港成為內地遊客首選，為何香港仍深陷疫情之中，有退無進？

輸入個案：入境檢疫現疏漏

目前，本港輸入個案多來自印度、巴基斯坦、菲律賓及尼泊爾，當中有確診者攜帶變種病毒毒株，故以上地區已陸續被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，相關航班亦被禁止來港。不過，其實由4月開始，本港輸入個案已經不斷上升，當中近半攜帶變種病毒，但港府對對印巴菲三國的禁飛令直到4月18日才發出，被香港大學感染及傳染病中心總監何栢良斥「後知後覺」，決策遲緩。

其實由4月開始，本港輸入個案已經不斷上升，當中近半攜帶變種病毒，但港府對對印巴菲三國的禁飛令直到4月18日才發出，被港大感染及傳染病中心總監何栢良斥「後知後覺」。（資料圖片）

輸入個案至今仍綿延不斷，不僅要謹防輸入，更要對入境人士進行嚴格檢疫。然而，入境後的檢疫卻有著諸多隱患，令人憂心忡忡。上述599H章下的極高風險地區回港人士，抵港後只須接受21日強制檢疫，並於第12及第19天做檢測；待進一步自我監察七天後，在到港第26天再接受檢測。而自4月25日起，衛生署也規定入境者需在檢疫期第7天接受檢測。

然而，若出現潛伏期較長患者，則會有走漏可能。感染及傳染病科醫生林緯遜曾對傳媒表示，除自行採集深喉唾液樣本有機會導致採樣及結果不準確外，潛伏期較長亦是出現假陰性結果的原因。例如日前的變種病毒個案中，28歲印度孕婦自4月4日由印度德里抵港後，先後歷經6次檢測才終確診。立法會議員田北辰建議將外地抵港人士強制檢疫期間的病毒檢測次數增至6次，並由3間不同檢測機構負責；當中，由每個機構分別做2次，每次派不同的職員進行採樣。既然病毒狡猾，就需人來想辦法，再三確認才能達至準確。

當變種病毒流入社區，便有機會造成疫情大幅爆發。圖為市民外出皆戴上口罩。（資料圖片）

流入社區：排查追蹤又慢又亂

當變種病毒流入社區，便有機會造成疫情大幅爆發。然而，港府的追蹤排查速度及合理安排能力依然令人失望。如從迪拜來港，檢疫21天後確診的29歲印度裔男子，曾於其女友光顧東涌海堤灣畔地下食肆Curry Lounge。而該餐廳的負責人則表示，自己透過新聞報道才得知確診者曾光顧自己的餐廳，期間並未獲得政府的通知。迅速合理的安排可及時止損，而滯後的信息發放則只會增加風險。

除此之外，社區排查的執行亦遭詬病。在疫情以大廈、社區為單位發生時，本港於今年一月啟用「封區」的策略。時至今日，港府理應能夠輕車熟路地進行封區檢測及撤離工作，但卻仍狀況頻發，犯低級錯誤。因涉及三名菲傭確診變種病毒，荃威花園R座，康怡花園N2座及薄扶林豪峰需強制檢疫。當中，荃威花園R座在歷時29個小時的撤離工作後，當區區議員趙恩來發現竟有3戶家庭「被走漏」，未獲撤離安排。而豪峰則耗時42小時才完成檢測、撤離。

有豪峰住戶質疑檢疫安排，稱自己理解政府要「做得絕」，但既然要嚴格查漏，大可不必僅針對變種病毒，而是規定所有發現確診的大廈皆需隔離檢疫。儘管此言或有抱怨成分，但的確折射出了港府執行成效與初衷的嚴重不符。封區、隔離檢疫，皆為追蹤病毒線索的嚴格措施，既然如此，便要精準迅速，而非走漏住戶造成更大隱患。否則，再嚴厲的措施也只會淪為形式。

豪峰耗時42小時才完成檢測、撤離。（王潔恩攝）

隔離檢疫：中心管理引不滿

難以相信，在歷經無數次排查追蹤後，政府仍屢屢失誤，在相同的位置不斷摔倒。因變種病毒流入社區，政府規定一旦出現相關個案，便需全幢住戶前往檢疫中心接受21日隔離。5月7日當日，竹篙灣檢疫中心的使用率達到42%。即使是高峰時期的入住率，也不過四成，並未至爆煲狀態，當中秩序理應能夠輕鬆維持，但現時卻是「舊錯新錯」頻出。

5月7日，趙恩來在社交網站指，有最少16名荃灣荃威花園R座居民當早出現集體肚瀉徵狀，或與檢疫中心膳食有關，懷疑食物中毒。當晚，中心向隔離人士發出訊息，表示「晚餐出現食物安全問題，基於安全考量今晚（5月7日）只可提供杯麵」。另外，中心的3條熱線只有1條可接通，且檢疫人士所反應的問題難獲回覆。

圖為網上流傳的隔離營飯盒。（網上圖片）

當晚，衞生防護中心改變涉及變種病毒個案的檢疫安排，表示如果出現個案，會對居住處進行封區檢測，且住戶在之後第3日、7日、12日、19日都需強制檢測，不再對全幢進行21日隔離，檢疫中心的隔離人士亦可陸續離營。有離開中心的人士透露，由於入住人數太多，有時工作人員未能準時通知，大家只能透過在窗邊大叫互通信息。

從對入境把控的疏漏，到隔離檢疫的安排管理混亂，政府都給人以「毫無長進」的觀感。上述過程中出現的問題，幾乎全都是屢錯屢犯的失誤。按此態度及進度，本港恐怕難似周邊地區一樣恢復正常生活，更別說重啟經濟了。