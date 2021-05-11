撰文： 張智琦 張鈞凱 最後更新日期： 2021-05-11 16:45

5月1日出版的英國《經濟學人》雜誌以台灣為「地球上最危險的地方」作封面，引起台灣朝野紛紛回應，民進黨政府將此「警訊」當成一則「喜訊」宣傳，聲稱樂見國際關注台海局勢，並指摘中國大陸是造成台海危險的來源。然而，不論是《經濟學人》的判斷和觀點，或者台灣藍綠勢力的回應，都存在一定的認識誤區。

《經濟學人》該期的封面以台灣的雷達圖為主，左有中國五星旗代表的軍艦、軍機光點，右有美國星條旗代表的軍艦、軍機光點，斗大的標題稱這是「地球上最危險的地方」（The most dangerous place on Earth），指台海若爆發戰爭，將成災難，中、美須極力避免。然而，細看該封面文章，可發現其觀點看似要中美雙方「避戰」，實則合理化美國介入台海局勢，認同「兩岸關係國際化」，而這樣的立場可能才是造成台海戰爭風險的根源。

台灣總統蔡英文（右）上月接見了美國總統拜登派遣的訪問團，訪問團成員抱括美國前副國務卿阿米蒂奇（左）。

「兩岸關係國際化」的風險

《經濟學人》在該篇文章中，把中國塑造成充滿軍事野心、意圖「侵略」台灣的「外敵」，卻未如實呈現台海問題的另一面─「和平統一」始終是北京對台政策的基本方針，而其聲言不放棄「動武」的選項，所針對的並非一般的台灣民眾，而是和台獨勾連的「外部勢力」。

那麼，對於眾所周知的台灣頭號「外部勢力」─美國，《經濟學人》是怎麼描述的呢？詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《《經濟學人》觀點存誤區 台灣要避免成為「地球上最危險的地方」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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