撰文： 楊瀅瑋 最後更新日期： 2021-05-11 17:45

「Smart City（智慧城市）？」智慧充電公司西尼克斯（Xinics）行政總裁許恊祥（Ivan）開玩笑道，「香港是『薯麥』City！」三年前，他和韓述（Shawn）合夥創立企業，冀以「智慧充電」的數碼經濟形式，破除電動車充電位建設的痛點，助力電動車普及化。產品推出伊始，便受到市場熱烈歡迎，陸續在北京、深圳等市落地推行；然而，公司雖然也於一年前成功入駐香港科學園，卻未見在香港大展拳腳。

特區政府早前公布《智慧城市藍圖2.0》和《香港電動車普及化路線圖》，具備「智慧」和「電動車」兩大特色的Xinics本應在香港乘風而起，結果卻是水土不服、推廣停滯，Ivan才會無奈感嘆「薯麥City」。了解Xinics的經歷，便可一窺在香港發展智慧城市和培育科創的瓶頸所在。

相關閱讀：電動車十年目標僅達一成 暴露政府三大施政弊端

雲平台加持充電樁 泊車位變智慧

「為什麼電話周圍都可以充電，但電動車不可以？因為電話的充電好便宜、好簡單。但電動車就不同，因為沒有人願意分享電源。」Ivan介紹，其公司研發的充電樁旁邊設有二維碼，想充電的車主掃碼後即可進入Xinics的應用平台，向樁主支付費用後，智能插座即會開始供電。「樁主可按時間或電量計費，比如一分鐘八仙，使用者揀30分鐘這樣。樁主只需六、七個月就可回本。」Ivan形容此為「三贏」，「樁主既能方便自己充電，同時能盈利，分享電源亦方便其他車主，更能增加公用電站的數目，從而推動社會電動車的普及。」

香港政府於2017年公佈《智慧城市藍圖》，又於2020年12月公佈《智慧城市藍圖2.0》。

Xinics不止面向個人電動車車主，亦向屋苑、企業、商戶提供智能充電網絡搭建服務。Ivan分享了有關技術如何「活化」海南省某租車店客戶資源的經驗—

租車店有約50部電動車，原先只有兩個快速充電樁，雖能半小時充滿一輛車，但充完50輛需要整整兩日，皆因要靠人力將滿電的車輛挪出。「只是將車移位就浪費了兩個人手，更不用計那些充電的時間成本。」租車店用了Xinics的技術後，將一個充電樁分為52個智能充電插座，50輛車可智能排隊充電，「最高支持20輛車同時充電，而第一輛車充滿後，第21輛車就可以自動開始充電。」Ivan說，「只需要一個人晚上『啪啪啪』將電掣全部打開，一個晚上可將車全部充滿。」他比較，快速充電樁需十幾萬元，而新方案的50餘個慢充插座只需幾萬元，更節省了人力成本和延長電動車的電池壽命。

政府公布電動車普及化路線圖，未來將增加公共充電站，並考慮實施充電收費制。(余俊亮攝)

Ivan表示，智能電動車充電平台很適合於屋苑推廣。現時，在屋苑建設可充電泊車位的「痛點」，在於小部份電動車車主與其他屋苑住戶利益訴求不同，而Xinics的智能充電平台則通過收費定價解決了屋苑住戶間的「利益問題」，「如果100個人住在屋苑，只有五個人開電動車，那剩下的95個人一定不會同意在停車場裝電掣，因為會增加公攤費用。但如果有個平台計費，那五個車主為了充電絕對願意承擔這筆費用。這筆收入可用於公共設施維護，那剩下的95個人自然樂意。」

除此之外，智能插座還可以實時顯示車位空閒情況，實時監測充電情況，為住戶、長租和短租車主提供差別收費、社區優惠廣告投放、大數據分析等。充電位「智慧化」的核心在於Xinics在插座中加入了「晶片計量電錶」，再運用物聯網技術實時上載數據。每個停車位僅用幾百元，即可把舊式停車場升級為「智慧停車場」。

圖為香港加裝電動車充電站的停車場。

有心培育人才 助港青開闊眼界

雖然首席技術官Shawn是清華大學計算機系出身，目前亦身處內地，但目前公司的程式設計師團隊絕大多數是港人。記者十分意外，因不少開發應用程式、數碼平台的香港初創企業都會在內地分設程式開發部門，以減低開發成本。記者不解地問，既然技術負責人都在內地，公司何必「大費周章」在港請人？

「全部程式員都請港人，成本確實是貴的。」Ivan解釋他的「良苦用心」：「但我希望給香港『後生仔』一些機會，讓他們的眼光放長遠些，看見外面世界好多事情正在發生。」Ivan曾叫員工幫忙在網上訂購硬件設備，用以測試程式，但在亞馬遜（Amazon）和Ebay等平台都找不到，他便向員工示範如何「淘寶」，結果不消一個小時就找到約十個設備，「一按那個『藍色公仔』的掣，內地的客服即刻可以答我。如果去Ebay那些網站，可能時差問題，第二日才有回覆。」他說，時間也是經營成本，當然需要選擇最方便、快捷的平台去做，「你限制在小小平台裏面找，那你『蝕底』好多。一日賺十元和一年賺十元，差幾遠？」

Ivan希望幫助香港青年人開闊眼界，了解內地。圖為深港邊境。（視覺中國）

公司目前有五、六個正職程式員，亦有十幾個兼職實習的學生；工作模式則是由Shawn通過Zoom、微信去指導他們做開發。「好多大學畢業生剛出來工作，會寫program，但到了實戰就不會做了。有前輩帶着他，又願意學的話，容易上手好多。」Ivan很自豪，因為香港程式員團隊做了很多代碼工作，包括開發平台的前端、後端，以及軟硬件之間的跳轉。

不過，公司依然停留在招聘程式員和市場推廣的階段，「真的是貴，而且很難招。」Ivan坦言，在香港做科技創業並非易事，「每一樣都是成本，而且還不『便宜』。」除了科學園提供的辦公場地和部份僱傭補貼外，需靠個人積蓄補貼，「如果說創業有什麼困難，就是收入真的比以前少了很多。」他擔任市場營銷工作多年，有一定財力，但依然感到壓力很大，「內地成本真的很低，假如在村裏住，可能一個月就花幾百元。在香港，吃個壽司就沒了幾百元。」他認為，香港的青年畢業後除非家庭富裕、有支持，否則都不會輕易選擇創業，「出去找工作，起碼自己可以生存到先。」

內地展會受歡迎 回港推廣遇瓶頸

公司前年剛成立時，Ivan和Shawn在北京的汽車展會上申請了一個攤位「試水」。彼時，公司仍未研發出成熟的產品，只擺出智慧充電的「概念」原型，已經很受內地商戶歡迎：「我們擺了幾日，好多人來詢問我們產品的價格、模式、特點，好多參展商聽完都對我們的產品『讚不絕口』。」而當下，Xinics已經在北京、海南、深圳、無錫等城市成功落地推廣，為醫院、工廠、租車店提供智能充電服務。

「電動車革命」是潮流所趨，充電問題更是箇中關鍵，事實上，香港的電動車充電位缺口也十分大。目前香港有1.8萬輛電動車，卻只有4,500個充電位。近期，政府公布了《香港電動車普及化路線圖》，定下目標要在2025年建設15.5萬個充電設施。香港的電動車充電市場需求看似極大，但Xinicis的產品推廣卻難言順利。

《香港01》發現，現時不論在政府停車場、私人屋苑，以及房委會和領展管理的停車場中，電動車充電位普遍不足。（資料圖片 / 張浩維攝）

首先，幾大地產發展商、領展和房委會手握商業停車場資源，初創公司「人微言輕」，難有議價能力，在推廣時較為被動。以領展為例，領展管理多個停車場，但僅提供86個電動車充電位，比率為0.15%。被問及是否考慮與領展合作，為其停車場提供「智慧升級」方案，Ivan無奈苦笑：「『領展』就真是難一些。」他解釋，客戶曾與領展有過合作，提及「入場」的規定繁複：「電線由哪裏去哪裏，轉角位怎麼佈置，全都要他們的approval（批准），那整體落地推行會更複雜，時間亦更長。」Ivan表示，目前主要拓展屋苑的客戶，希望在政府的「EV屋苑充電易資助計劃」推行後，智能充電產品的推廣會容易些。

其次，作為初創公司的Xinics品牌知名度不高，難與大企業競爭。例如，中電、港燈兩家電力港企亦有售賣電動車充電樁，「它們根本不需要promotion（推廣），因為人人都要收電費單，他們在電費單上加一句話，例如裝電樁免除首月使用費，那他們基本上『贏晒』啦！」Ivan無奈感嘆，疫下幾乎沒了展覽會，而政府亦沒有協助連結資源，推廣產品時屢屢碰壁。例如，Ivan曾試過聯絡香港的「咪錶」公司，冀合作做「智慧電錶」，簡化現時的收費程序：「原來這個行業只有幾間公司在做，但他們都費事理你。我發了電郵過去都沒有回覆，可能好多產品他們未必接受到。」

即使政府推出種種舉措、相關研究報告及藍圖，但香港準備好變「智慧」嗎？（資料圖片／鄭子峰攝）

最後，香港的「山頭主義」嚴重，資源和數據很難做到「互聯互通」，而Xinicis這類主打「智慧」概念的數碼平台只能「夾縫求生」。以「智慧泊車」為例，深圳的道路上有電子顯示牌，即時顯示附近幾間商場的泊車位情況，Ivan表示，只需在充電位加個傳感器，就可達到這個效果，但這在香港幾乎不可能成事：「大商場只願意用一個App顯示集團旗下所有商場的停車場空位，消費者停車可以去我的商場消費、飲食，App又怎會顯示附近其他商場的空餘位置？你要看附近其他商場，就要下載其他App。」

「何謂『智慧』？靠的就是大數據！」Ivan感嘆，商界因利益而保護這自己所搜集的數據，若政府不去打破壁壘，智慧城市很難「成事」，而科技初創亦沒有空間生長：「如果不是政府主導，而是商家控制和市場調節，那真的很難實現。大商家根本沒誘因和小商家合作。（大商家）不如等你經營不下去，『食埋你』。」

港企西尼克斯提供智能充電服務，冀推動電動車的普及，惟產品在本港推廣時處處碰壁。圖為行政總裁許恊祥。（歐嘉樂攝）

但Ivan亦相對樂觀，相信香港依然有營商優勢，容易進入東南亞等國際市場，而設計、推廣等方式亦較內地先進。「就算做不了香港市場，在內地做電單車充電都可以『維生』。」他說道，雖然手握不少內地資源，他卻在港創業、推廣產品，皆因想為社會做貢獻：「我自己作為一個香港人，好希望可以幫助香港推動電動車的發展。」

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《港企研電動車智慧充電技術在內地受捧 好馬在港難遇伯樂？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

【封面故事】「信息革命」席捲全球 香港怎樣推動「數碼經濟」？

把自身無知公諸於世 不可思議的香港公務員

港府公然懶政 中央不會坐視丁權漏洞不理

愈夜愈美麗 廣州音樂酒吧四十載變奏

印度醫院與火葬場內 輪候中的生者與逝者

移民小故事 年近半百離鄉背井 港廚：不知是苦是樂