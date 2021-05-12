撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-05-12 17:00

英格蘭北部的哈特爾浦（Hartleport）於5月6日「超級星期四」（Super Thursday）進行了英國地方選區國會議席補選，由保守黨候選人勝出，是為英國五十年來第三次由執政黨贏出的國會補選。這個前鋼鐵業和造船業城市自1974年選區建立以來，一直是工黨的大本營，是其傳統「紅牆」（Red Wall）重鎮。這次選舉結果證明了執政已十一年的保守黨，不只在2019年大選能以「搞定脫歐」為號召攻破工黨陣地，更似乎已完全取代了工黨，成為英格蘭工人階級的代表。

「超級星期四」一共選舉全英格蘭的143個地方議會、13個直選市長，以及蘇格蘭和威爾斯議會。此選舉是英國正式脫歐、疫情高峰過後的首次近乎全國性的選舉，同時也是工黨自2019年敗選換帥之後的首次選舉考驗，其蘇格蘭議會的議席分佈結果更被認定為後脫歐時代蘇格蘭會否進行第二次獨立公投「脫英」的風向標—由於其結果對全英政治都極具參考價值，故有「超級」之名。

支持蘇格蘭獨立的民眾在格拉斯哥街頭造勢。（美聯社）

雖然保守黨首相約翰遜（Boris Johnson）一年多來抗疫領導能力參差，近來又被指去年在英格蘭第二次封鎖之後揚言「任屍體堆積如山」也不會進入第三次封鎖（英格蘭於今年1月6日進入了第三次封鎖），更身陷收受不當捐款作為首相府裝修費等醜聞，惹來選舉委員會展開調查；然而，素來就有醜聞纏身、形象「放浪不羈」的約翰遜，乘着英國疫苗接種活動的成功，不僅絲毫無損，更進一步擴大了保守黨的地盤。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《保守黨再贏地方選舉 英格蘭一黨獨大 蘇格蘭走向獨立》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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