變幻原是永恆　廣州音樂酒吧四十載變奏

撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-05-11 20:53

夜幕降臨，華燈初上，廣州，這個被譽為「中國南大門」的一線城市，又開始了「愈夜愈美麗」的傳奇。在夏日照射超過半年、秋冬春倏忽溜過的亞熱帶都會，人們更需要在形形色色霓虹閃爍的夜店宣洩躁動不安的情緒，「今朝有酒今朝醉」，及時行樂的消費主義，是對抗生活壓力和年月變遷的一劑麻醉藥。音樂酒吧，就像那銷魂的「溫柔一刀」，已深深插入夜行者的內心。 廣州音樂酒吧故事及其發展可謂經歷了四十載的潮起潮落—從萌芽期火爆一時的「音樂茶座」、「西餐酒廊」，轉折期踽踽前行的「獨立音樂酒吧」，直到本世紀方興未艾的連鎖「音樂餐吧」，其變遷恰恰與中國內地改革開放的時代步伐同步。正如黃霑的經典粵語歌詞「變幻才是永恆」，無數音樂酒吧的操盤者，在捕捉潮流、相時而動的逡巡中，尋找着屬於時光的一種永恆。 撰文：游威

廣州音樂酒吧故事及其發展可謂經歷了四十載的潮起潮落。（視覺中國）

由於受香港電視文化的衝擊，廣州的電影院開始少人光顧，在音樂茶座興起四、五年之後，一些音樂學院的老師承包了長壽電影院開設歌舞廳，其他出名的還有國泰、新華等院線。隨着歌舞廳模式崛起，音樂茶座時代的優秀歌手也紛紛加盟。

1989年的「卜通100」算是最具標誌性的代表，一開始便走商業客戶的高端路線，當時入場門票索價100元，而且提供酒精飲料，不是一般人可以消費得起。不過，卜通100創始之初便有着濃烈的原創音樂情結，對廣州本地原創音樂的推動居功至偉，同時也帶來了夜店酒吧裝飾設計文化。

金勇（左三）和「卜通100」樂隊在央視春晚後台。（受訪者提供）

據曾參與策劃卜通100的現廣東省流行音樂協會常務副主席兼監事金勇透露，當時團隊成員陳凱等人下海經商，選擇了這個項目。陳凱是投資人之一，並擔任總經理，畢曉笛是整個樂隊的負責人，實力雄厚的撈仔（吳立群）是結他手，因此，現場音樂的品質頗有保證。

1994年金勇還親自帶領卜通100樂隊到北京參加中央電視台春晚，這也是「央視」第一次邀請電子樂隊現場演奏，可謂開創了歷史的先河。如今，他正在策劃一場卜通100的回顧紀念活動。

在人氣歌唱節目《我是歌手》中一炮而紅的黃綺珊考了三次才考上卜通100。（網上圖片）

在人氣歌唱節目《我是歌手》中一炮而紅的黃綺珊表示，1991年她考了三次才考上卜通100。她回憶：「當時原創音樂的大本營就在廣州，卜通100是內地頂級的表演場所。它的陣容，從歌手、樂手，到舞台、音響、燈光，其實很像《我是歌手》，全是當時的頂級配置。有誰不想來呢？」

正是因為這樣的影響力，所以卜通100才吸引不少音樂追夢人，很多北方歌手都慕名南下，來到這裏成為了駐唱歌手，比如當時的那英和火風等人就是從東北過來，後來的朱哲琴、林依輪等歌手，也是在這裏唱歌唱火的。

在經過音樂茶座和歌舞廳多年的市場薰陶之後，以酒為媒的西餐酒廊（Lounge）正式開啟廣州音樂酒吧的時代。有關內地音樂餐廳的發展詳情，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《愈夜愈美麗 廣州音樂酒吧四十載變奏》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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愈夜愈美麗 廣州音樂酒吧四十載變奏

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