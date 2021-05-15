撰文： 池逸知 最後更新日期： 2021-05-15 08:30

「形勢的變化往往起於微末。」電影《鐵幕行動》（The Courier）這句獨白教人印象深刻，以此概括由班尼迪．甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的英國商人葛雷維爾．韋恩（Greville Wynne）的故事，是再貼切不過的。或許連韋恩也難以想像，自己竟無端端由一個平凡商人，成為化解「古巴導彈危機」的關鍵人物。

自古巴領袖卡斯特羅（Fidel Alejandro Castro Ruz）於1959年初率領革命軍攻入夏灣拿（Havana）後，美蘇關係再現急劇變化，甚至跌至1953年韓戰後的新低點，美國總統甘迺迪連同盟友在土耳其部署導彈系統威脅蘇聯，而蘇聯總書記赫魯曉夫為求突破威脅，不惜想出在南美的共產革命基地古巴部署飛彈系統，以制衡美國。熟悉冷戰歷史的人對上述發展應非常熟悉。

《鐵幕行動》着重描述人的情感，特別是兩位要角間的情誼。（電影劇照）

在冷戰的軍事競賽中，核彈作為美蘇兩大陣營的重要武器，任何一方的坐大必然對另一方構成重大威脅，這也是「古巴導彈危機」被推至沸點的原因之一。電影《鐵幕行動》（英文原名為Ironbark）就是圍繞化解危機的兩位關鍵人物，蘇聯上校奧格勒．潘科夫斯基（Oleg Penkovsky，米勒．尼尼茲飾）及英國商人葛雷維爾．韋恩相知相交的故事......（節錄）

池逸知 流連於光影世界的90後

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《穿越鐵幕的「信使」登場》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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