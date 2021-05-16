撰文： 廖偉棠 最後更新日期： 2021-05-16 13:00

他是擁有四分之一美國血統的越南移民，1988年生於西貢，兩歲隨母親移居美國。他是詩人，是英文詩歌最權威的艾略特獎最年輕獲獎者。他是酷兒，他寫了一本深情的書信體自傳式小說，給他不識字的母親和外婆，給他濫毒早夭的初戀男友。他成長於貧民區，離去又回來，這本小說難免也是給此地及其掙扎的住民的一首安眠曲。

我說不清以上哪一點讓我喜歡上王鷗行（Ocean Vuong，鷗行為ocean的音譯，同時，海鷗行過之處就是「海」），一個比我小十多歲的作家。也許是因為兩年前，一個馬來西亞華裔詩人，從他移居的倫敦給移居台灣的我寄來這個移居美國的越南人的詩集《Night Sky with Exit Wounds》，那位華裔詩人筆名叫假牙。

《此生，你我皆短暫燦爛》全書貫穿着帝王斑蝶的隱喻。（Getty Images）

這世界裏，我們的身份變得如此複雜。或者反過來亦然，這個世界壓根沒變，還是二戰、越戰、「六四」時那個世界，我們的身份也始終如一：流民、詩人。

當世界四分五裂的時候，你是否完好如初、是否能完好如初？這也是王鷗行通過《此生，你我皆短暫燦爛》這本書去問他的母親「玫瑰」、外婆「蘭」、情人「崔佛」及自己的化身「小狗」的......（節錄）

廖偉棠 香港作家，現居台灣，著有詩集和評論集若干

《此生，你我皆短暫燦爛》；作者： 王鷗行（Ocean Vuong）；譯者： 何穎怡；出版：時報出版（台北） ；出版日期：2021年3月

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《世界四分五裂，你是否完好如初？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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