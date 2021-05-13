撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-05-13 19:33

2007年，香港回歸十周年，一間位於廣州大道中191號的新型音樂酒吧—191Space，以一場「搖滾+電子」的頒獎狂歡派對揭開序幕（演出單位包括左小祖咒、頂樓馬戲團、Dead J）。樂評人張曉舟認為191Space與以往的音樂酒吧相比，音響非常專業，更適合進行高級別的音樂現場表演。191Space的創辦人是斯斯文文、戴着眼鏡的潮州人老劉，沒想到，白天在政府機構上班的老劉就這樣帶着191Space一直「奔跑」了十四年，成為廣州至今堅持最久的音樂酒吧。

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191Space的音樂基調是一直堅持粗獷不羈的民謠、搖滾和地下音樂，據老劉介紹，十四年來，191Space的演出超過上千場，知名的演出嘉賓包括米高積遜御用結他手珍妮花巴頓（Jennifer Batten）、無影手邁克安格魯（Michael Angelo），左小祖咒、刺蝟、後海、反光鏡、海龜先生、五條人等。「華語金曲獎」也曾以此為基地，相繼舉行了致敬張國榮、鄧麗君、黃家駒的音樂會，更特別為抗病的音樂大師李泰祥及填詞人胡錦棠患病的兒子籌款義演。

191Space的裝飾風格樸實無華，觀眾和演出者的距離也顯得非常親近，因此，無論員工和酒客都特別「長情」—和老劉一起工作十四年、不離不棄的員工阿華就是最佳榜樣，還有血液裏流淌着蒙古氣派的「保安隊長」戈爾巴喬通，加上「永遠25歲」青春活力的老劉，這些都成為191Space鮮明的品牌烙印。191Space也是催生愛情的溫床，據老劉粗略統計，在此相識的情侶中，多達20多對伴侶最終喜結連理。

喜窩的裝備具摩登復古風格。圖為駐場的外籍樂隊。（受訪者提供）

而位於水蔭路、由「馬幫樂隊」鼓手小刀在2007年建立的「喜窩」（後遷移至珠江新城太陽新天地），也是一個另類的成功案例。只花了兩萬元的極簡主義裝潢，卻達到了摩登復古的神奇效果。還有主打民謠的田園牧歌，為何成功突圍而出？詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《千禧年代特色酒吧遍地開花》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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