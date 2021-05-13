撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-05-13 21:00

說起音樂酒吧，對不少醉心於此的「發燒友」來說，這不僅僅是一個飲酒、聽歌的消費場所，更多是感情的寄託和宣洩，極致者甚至成為圓夢的精神家園。圍繞內地的音樂酒吧，曾發生過不少動人的「情緣」—從愛情、親情到友情，音樂酒吧，正如人生舞台，幕幕精彩故事，每日不斷上演。 撰文：游威

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「360度酒吧」的創始人張波就在這裏邂逅了他人生的一段「真愛」。當時新店剛開張沒多久，一位金髮碧眼、身材高䠷的波蘭血統美國籍少女走進他的眼簾，她叫Alexis Wachowski（艾麗思），21歲、在中山大學讀中文。據張波回憶，當天剛好酒吧停電，他就走到門口抽煙，這時艾麗思走過來對他說：「今天停電太可惜了，本來是有演出的。你也經常來這間酒吧嗎？」張波笑着回答：「對啊，經常來，我必須來，因為這是我的酒吧！」艾麗思驚喜地說：「噢，那太好了，我特別喜歡這個酒吧！」於是，大家就認識了。

張波和艾麗思的異國情緣媲美浪漫愛情電影，雖然二人未能地久天長，但張波認為這是一個美麗的過程。（受訪者提供）

後來恢復供電，大家繼續回到酒吧喝酒，當天艾麗思和她的法國男友一起過來（當時他們已經處於分手前的冷戰狀態），後來男友先走，但艾麗思喜歡這裏，就一直和張波喝酒呆到凌晨二、三時。大家相互留了電話，過了幾天相約吃飯，張波點了一桌子的菜，沒想到艾麗思是素食主義者，張波只好把所有菜全部打包給酒吧員工，再帶艾麗思去一間西關的著名素食館。

兩人最後走在一起，可惜這段浪漫的異國戀僅維持了八個月，便因為命運的作弄而告終。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《酒吧如人生舞台 搬演都市浪漫情緣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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