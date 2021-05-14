撰文： 黃伯農 最後更新日期： 2021-05-14 16:30

4月上旬，法國海軍在印度洋孟加拉灣領導「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue）的印度、美國、日本和澳洲海軍進行聯合海軍軍演。有分析指「四方安全對話」正試圖吸納更多歐亞國家去組成圍堵中國的「印太北約」（Indo-Pacific NATO）組織 。

繼法國政府於2018年公布「印度—太平洋」（Indo-Pacific，下稱「印太」）區域政策指引文件，德國和荷蘭政府也在去年9月和11月公布對印太區域的政策指引文件。由於德國將首度於今年內派出護衛艦「漢堡號」（Hamburg）到印太海域，有分析指，德荷兩國其實已跟隨法國自2018年「向印太支軸」（pivot to the Indo-Pacific）的戰略調整，又說顯示歐洲與華關係正在惡化。

法國在印太地區駐有多艘艦艇。（美聯社）

事實上，歐盟正在形成一個共同印太政策。由於「印太」和「支軸」本來是地緣政治概念，便引起區內政策制訂者關注：歐洲國家會否聯合美國去圍堵中國？

本文藉回顧法、德、荷政府發表的政策指引文件，探討三國提出「印太」的戰略考慮和實踐智慧。我會提出證據證明法德荷三國並非想圍堵中國，而是因應自己未來國家經濟發展和歐洲的整體安全需要，更重視與印太區的區域組織和國家們「深化」（deepen）和「多樣化」（diversify） 經貿、投資、科技和安全等關係。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《志不在圍堵中國 西歐三國的印太戰略和實踐智慧》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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