撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-05-14 20:46

一個地方的軟實力是由當地權貴決定的。近二十年，香港軟實力持續下降，出現幾個現象：第一是香港雖然有750萬人口，但社會生態和市場都是非多元化和以低俗為主，缺乏創新性；第二是年輕人喜歡做「獨行俠」，難以發展成合作團隊；第三是香港很多曾經成功的例子，都不能傳承下去；第四是香港文化影響力未能創新，只是不斷重複固有模式。

對比同屬「亞洲四小龍」的新加坡、台灣和韓國，香港由上世紀九十年代的進步變成今天的大落後。新加坡透過城市規劃建立外交軟實力、文化軟實力，將傳統街市小食變成世界文化遺產，大大提升城市建設的水平，增進外交與文化交流，形成一個現代化的先進指標。韓國在創新科技、娛樂等方面都是真正的世界級。台灣科技軟實力仍然很強，表演、藝術、設計等文化軟實力亦屬世界級，電影、電視也打進Netflix的生態系統。回看香港，近年幾乎一事無成，除了樓宇呎價過三萬、股市日日升那種金錢軟實力之外，電影、電視、廣告、設計等其他文化軟實力和影響力均是大倒退。

《想見你》是人氣台灣劇集，在NEXFLIX可以收看

以前，香港是內地和新加坡的學習對象，現在，香港變成了反面教材。香港的軟實力為什麼倒退得這麼厲害？有因必有果，軟實力的積累恍如種樹。但是，香港人急功近利，尤其是權貴習慣了地產金融式的「炒賣經濟」。馬克思說，經濟活動決定了一個社會的運作，完全是正確的。香港回歸後繼續實行高地價政策，依賴「自由行」帶來的快餐式、類固醇式經濟，對整個社會生態造成很大的破壞。

具體分析，有六大原因造成現今的局面，詳細內容請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《重複固有模式 落後於其他三小龍 香港軟實力衰敗的六大原因》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

【封面故事】「信息革命」席捲全球 香港怎樣推動「數碼經濟」？

把自身無知公諸於世 不可思議的香港公務員

港府公然懶政 中央不會坐視丁權漏洞不理

愈夜愈美麗 廣州音樂酒吧四十載變奏

印度醫院與火葬場內 輪候中的生者與逝者

移民小故事 年近半百離鄉背井 港廚：不知是苦是樂