撰文： 若山 最後更新日期： 2021-05-14 20:01

香港人進入繼上世紀五十年代、九十年代以後，第三次大規模移英潮。然而，每代人移民的社會背景和緣由不盡相同。 五十年代，新界原居民賴以維生的農業、漁業，在戰後英國殖民政府的都市發展、經濟起飛後衰退式微。做農民成為「無啖好食」、無出息的「鄉下佬」—新界男村民到六七十年代大量移民英國、荷蘭，在中餐館工作。及至九十年代初，因為對政局的憂慮，全港萬計港人移民加拿大和英國。千禧年以後，不少年輕人放洋留學，2003年沙士（SARS）期間，生活艱難，不少人遠赴他鄉討生活，當上經濟移民。曾在香港各大高檔酒樓擔任大廚的溫中仁（化名）是其中之一。

十八年前，因為一場瘟疫，溫先生受到餐廳老闆之邀隻身到英倫做開荒牛。想不到十八年後，卻在彼岸遇上另一場瘟疫。「很久沒試過這麼慘了。」溫先生說起店舖外、戴口罩等候購買生活用品的長長人龍，輕輕嘆道。

溫先生赴英時已49歲，因為沙士毅然遠走。（受訪者提供）

2003年香港爆發沙士，溫先生以技術勞工簽證落腳希斯路機場附近的酒家工作及居住。「那時香港樓價由數百萬元跌至幾十萬。個個都走，也不知道工作還保不保得住。若不是如此，我不會過來，那時我已經49歲，想來英國一早已來。當時我在廚房已是大佬，何嘗想離鄉別井。」

「來到英國第一個月，已經想返去。天氣又濕又冷，換季要換鞋，英文又唔叻」，「在香港落街就有雲吞麵吃，這邊連『7仔』（便利店）都冇，只有印巴人雜貨店的酒水煙仔。」「當地小孩在車內朝着行人路上的我大喊：『FXXX Chinese！』」歧視隨處可遇，「我同老闆講，我想走。他和我堂兄挽留我，勸我再做多會，說我有資歷可發圍。」於是，他留了下來。

那時中餐吃香，老闆賺到笑，客人追捧溫先生的手藝，可惜沒獲老闆善待，意興闌珊下，他於2013年返港。但溫先生抵達香港的機場時，英國另一家中餐館「高昇樓」老闆親自接機「攔截」，招攬他回英效力。

（節錄）

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《移民小故事 年近半百離鄉背井 港廚：不知是苦是樂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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