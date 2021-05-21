撰文： 楊志剛 最後更新日期： 2021-05-21 21:21

「去北海道賞雪。」朋友慫恿我。我禮貌地笑着搖頭。自從大學一年級無意中讀了「更喜岷山千里雪」，我就遙對岷山作出盟誓。那時的我，連岷山在哪裏都不知道。岷山的遙遠，不單是地理上的遙遠，更是認知的遙遠。 我讀遍金庸筆下來自三山五嶽的英雄人物，東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恆山、中嶽嵩山，沒一缺席地提供了與名山匹配的江湖豪傑。唯獨岷山卻遠離江湖，遠離我們的認知。

岷山在四川。如果問四川有何名山，絕大部份人會回答：四川峨眉。岷山在四川和甘肅省交界處開始，南北綿延千里，止於四川盆地西部的峨眉山。 峨眉山名滿天下，卻原來是千里岷山南邊盡頭的一座山丘。青城山被譽為天下最清幽的山，同樣只是岷山的一座山頭。峨眉、青城的絕美秀麗，贏來天下聞名，掩蓋了她倆的母親岷山。

岷山雲霧繚繞，山巒若隱若現，宛如仙境。（新華社）

我決心尋找遙遠的岷山，以及載入史冊的文廟街小學。說起來，甘肅省通渭縣的文廟街小學是二萬五千里長征的勝利標竿。根據長征老幹部的回憶，征途險惡，一望無邊的高原泥濘，不見樹木，鳥獸絕迹。如不小心陷入泥沼，只能被污泥吞食。加上高原氣候多變，一會兒高溫灼烤，一會兒冰雪來襲。

當年，沼澤和雪山隨處可見戰士的屍體，有些來不及埋葬的屍首便成為嚮導，墮後的軍人沿着犧牲戰士的屍體前進。這是長征精神，無比艱苦的革命征途，把堅韌化為史詩……（節錄）

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《千里雪山盟》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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